Определены 2 полуфиналиста сезона в MLS. Из турнира вылетели чемпионы мира

В ночь с 23 на 24 ноября состоялись первые 2 полуфинала MLS 2024.

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В первом матче встретились команды из Нью-Йорка: «Сити» и «Ред Буллз». Благодаря голам Карбальо и Ванзейра дальше прошли «бычки».

Во втором четвертьфинале играли ФК «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс». Для выявления победителя командам пришлось играть дополнительное время, в котором сильнее оказались номинальные гости, а чемпионы мира Уго Льорис и Оливье Жиру вылетели из турнира.

MLS. 1/4 финала, 23 ноября

Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:2

Голы: Карбальо, 16, Ванзейр, 25

ФК Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 1:2

Голы: Холлингсхед, 50 – Шано, 59 (автогол), Моррис, 109