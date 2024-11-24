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Major League Soccer
24 ноября 2024, 14:59 |
496
0

Определены 2 полуфиналиста сезона в MLS. Из турнира вылетели чемпионы мира

В следующий этап вышли «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Сиэтл Саундерс»

24 ноября 2024, 14:59 |
496
0
Определены 2 полуфиналиста сезона в MLS. Из турнира вылетели чемпионы мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 23 на 24 ноября состоялись первые 2 полуфинала MLS 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В первом матче встретились команды из Нью-Йорка: «Сити» и «Ред Буллз». Благодаря голам Карбальо и Ванзейра дальше прошли «бычки».

Во втором четвертьфинале играли ФК «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс». Для выявления победителя командам пришлось играть дополнительное время, в котором сильнее оказались номинальные гости, а чемпионы мира Уго Льорис и Оливье Жиру вылетели из турнира.

MLS. 1/4 финала, 23 ноября

Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:2
Голы: Карбальо, 16, Ванзейр, 25

ФК Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 1:2
Голы: Холлингсхед, 50 – Шано, 59 (автогол), Моррис, 109

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Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес (MLS) Нью-Йорк Сити Major League Soccer (MLS) Уго Льорис Оливье Жиру
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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