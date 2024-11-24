Определены 2 полуфиналиста сезона в MLS. Из турнира вылетели чемпионы мира
В следующий этап вышли «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Сиэтл Саундерс»
В ночь с 23 на 24 ноября состоялись первые 2 полуфинала MLS 2024.
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В первом матче встретились команды из Нью-Йорка: «Сити» и «Ред Буллз». Благодаря голам Карбальо и Ванзейра дальше прошли «бычки».
Во втором четвертьфинале играли ФК «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс». Для выявления победителя командам пришлось играть дополнительное время, в котором сильнее оказались номинальные гости, а чемпионы мира Уго Льорис и Оливье Жиру вылетели из турнира.
MLS. 1/4 финала, 23 ноября
Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:2
Голы: Карбальо, 16, Ванзейр, 25
ФК Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 1:2
Голы: Холлингсхед, 50 – Шано, 59 (автогол), Моррис, 109
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