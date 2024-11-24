Матч между Вересом и Александрией отложен из-за тревоги

Матч между ровненским «Вересом» и «Александрией» не начался вовремя из-за объявления воздушной тревоги в Ровно.

Встреча должна была стартовать в 15:30 по киевскому времени.

Сейчас команды имеют разные цели в чемпионате. «Верес» ведет борьбу за выживание, тогда как «Александрия» неожиданно оказалась среди лидеров турнира, разделяя первое место с киевским «Динамо».