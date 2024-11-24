Украина. Премьер лига24 ноября 2024, 15:32 | Обновлено 24 ноября 2024, 15:33
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Матч между Вересом и Александрией отложен из-за тревоги
В Ровно объявили ракетную опасность
24 ноября 2024, 15:32 | Обновлено 24 ноября 2024, 15:33
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Матч между ровненским «Вересом» и «Александрией» не начался вовремя из-за объявления воздушной тревоги в Ровно.
Встреча должна была стартовать в 15:30 по киевскому времени.
Сейчас команды имеют разные цели в чемпионате. «Верес» ведет борьбу за выживание, тогда как «Александрия» неожиданно оказалась среди лидеров турнира, разделяя первое место с киевским «Динамо».
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