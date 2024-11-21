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21 ноября 2024, 20:39 | Обновлено 21 ноября 2024, 20:43
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0

ФОТО. Свитолина отреагировала на завершение карьеры Надаля

Элина поделилась общим снимком с Рафой

21 ноября 2024, 20:39 | Обновлено 21 ноября 2024, 20:43
351
0
ФОТО. Свитолина отреагировала на завершение карьеры Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Элина Свитолина

19 ноября сборная Испании по теннису завершила выступления на Кубке Дэвиса после поражения команде Нидерландов.

Вместе с вылетом испанцев карьеру завершил и многолетний лидер сборной, а также 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина в своем Instagram отреагировала на уход легенды:

«GOAT forever», – подписала сториз украинка.

ФОТО. Свитолина отреагировала на завершение карьеры Надаля

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фото Элина Свитолина Рафаэль Надаль завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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