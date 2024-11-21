19 ноября сборная Испании по теннису завершила выступления на Кубке Дэвиса после поражения команде Нидерландов.

Вместе с вылетом испанцев карьеру завершил и многолетний лидер сборной, а также 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина в своем Instagram отреагировала на уход легенды:

«GOAT forever», – подписала сториз украинка.

ФОТО. Свитолина отреагировала на завершение карьеры Надаля