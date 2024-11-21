Другие новости21 ноября 2024, 20:39 | Обновлено 21 ноября 2024, 20:43
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ФОТО. Свитолина отреагировала на завершение карьеры Надаля
Элина поделилась общим снимком с Рафой
21 ноября 2024, 20:39 | Обновлено 21 ноября 2024, 20:43
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19 ноября сборная Испании по теннису завершила выступления на Кубке Дэвиса после поражения команде Нидерландов.
Вместе с вылетом испанцев карьеру завершил и многолетний лидер сборной, а также 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль.
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина в своем Instagram отреагировала на уход легенды:
«GOAT forever», – подписала сториз украинка.
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ФОТО. Свитолина отреагировала на завершение карьеры Надаля
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