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  4. ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
WTA
21 ноября 2024, 07:32 | Обновлено 21 ноября 2024, 07:33
1643
0

ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю

Марта Костюк отреагировала на завершение карьеры легендарного испанца

21 ноября 2024, 07:32 | Обновлено 21 ноября 2024, 07:33
1643
0
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк отреагировала на завершение карьеры легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Украинка не готова в это верить.

«Я не была готова... Спасибо тебе за все, Рафа!», – написала Марта Костюк.

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры 10 октября, а 19 ноября на Кубке Дэвиса провел последний профессиональный матч. На счету 38-летнего теннисиста 22 титула на турнирах Grand Slam.

Ранее Марта назвала главную проблему мужского тенниса в Украине.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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