WTA21 ноября 2024, 07:32 | Обновлено 21 ноября 2024, 07:33
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ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
Марта Костюк отреагировала на завершение карьеры легендарного испанца
21 ноября 2024, 07:32 | Обновлено 21 ноября 2024, 07:33
1643
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Первая ракетка Украины Марта Костюк отреагировала на завершение карьеры легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Украинка не готова в это верить.
«Я не была готова... Спасибо тебе за все, Рафа!», – написала Марта Костюк.
Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры 10 октября, а 19 ноября на Кубке Дэвиса провел последний профессиональный матч. На счету 38-летнего теннисиста 22 титула на турнирах Grand Slam.
Ранее Марта назвала главную проблему мужского тенниса в Украине.
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