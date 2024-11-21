ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю

Первая ракетка Украины Марта Костюк отреагировала на завершение карьеры легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Украинка не готова в это верить.

«Я не была готова... Спасибо тебе за все, Рафа!», – написала Марта Костюк.

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры 10 октября, а 19 ноября на Кубке Дэвиса провел последний профессиональный матч. На счету 38-летнего теннисиста 22 титула на турнирах Grand Slam.

Ранее Марта назвала главную проблему мужского тенниса в Украине.