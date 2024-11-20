Надаль закончил карьеру. Реакция теннисного мира на уход легенды

19 ноября легендарный теннисист Рафаэль Надаль закончил профессиональную карьеру, после поражения сборной Испании в противостоянии с Нидерландами в Кубке Дэвиса.

Реакция теннисного мира на уход Надаля:

«Последний танец был эпическим. И, конечно, эмоциональным. Я буду лелеять наше соперничество вечно. Теннис будет скучать по тебе. Скоро увидимся», – написал Новак Джокович.

«Мы всегда будем любить тебя. Мы всегда будем скучать по тебе. Это ведь не уход на пенсию, верно? Ты двигаешься дальше», – сказала в видео Серена Уильямс.

«Я не могу...», – отреагировала Ига Свентек.

«Будет еще много Кубков Дэвиса, а Рафа – только один. Благодаря тебе я стал профессиональным теннисистом. Мне повезло, что я проживал твою карьеру как ребенок, для которого ты был кумиром, а затем, как еще один товарищ по команде! Лучший посол тенниса, который оставляет вечное наследие», – ответил Карлос Алькарас.

«Дорогой Рафа, для нас было честью наблюдать за твоим прогрессом на нашем грунте, твой след навсегда останется на этом непростом покрытии. Мы гордимся тем, что можем назвать тебя нашим величайшим чемпионом, не только за твои 14 титулов, но и за твою личность. Твоё наследие будет жить вечно как на корте, так и за его пределами.

Победа достаётся самым стойким. Легенда принадлежит Королю грунта. Спасибо за бесчисленное количество воспоминаний, которые мы разделили вместе. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем. Ролан Гаррос всегда был и будет твоим домом. До скорой встречи, друг», – отреагировала пресс-служба Ролан Гаррос.

«Привет, мой друг! Рафа, поздравляю с твоей невероятной карьерой. Рафа, я хотел передать тебе свою любовь и огромные поздравления с потрясающей карьерой. Спасибо тебе за столько невероятных моментов и воспоминаний как фаната тенниса, и за все, что ты сделал, чтобы вдохновить молодежь по всему миру.

Итак, Рафа, самое лучшее в выходе на пенсию то, что теперь мы можем пойти и посмотреть матч нашего любимого «Реала» Мадрид вместе. Хала Мадрид! Желаю тебе много удачи и счастливой пенсии для тебя и твоей семьи. Целую», – сказал Дэвид Бекхэм.

«Я не готова... Спасибо тебе за все, Рафа», – написала Марта Костюк.

Ранее сообщалось, что легендарный Роджер Федерер написал Надалю письмо-обращение в связи с окончанием карьеры испанца.