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20 ноября 2024, 14:55 |
419
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До слез. Федерер написал трогательное послание Надалю

Швейцарец поблагодарил испанца за спортивную карьеру

20 ноября 2024, 14:55 |
419
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До слез. Федерер написал трогательное послание Надалю
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерер и Надаль

Легендарный теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях письмо-обращение к Рафаэлю Надалю в связи с завершением карьеры испанца.

Швейцарец не просто поблагодарил своего бывшего визави, а прописал целую хронологию их спортивного противостояния.

Письмо-обращение Федерера к Надалю:

«Vamos, Рафа! Пока ты готовишься закончить карьеру, мне есть кое-что сказать, прежде чем меня, возможно, переполнят эмоции.

Начнём с очевидного: ты побеждал меня много раз. Больше раз, чем я смог обыграть тебя. Ты бросал мне вызов так, как никто другой не смог бы. На грунте мне казалось, что я пришел к тебе домой, ты заставлял меня работать больше, чем я мог вообразить, просто для того, чтобы остаться в матче. Ты заставил меня многое переосмыслить. И это зашло настолько далеко, что я менял размер головы ракетки, надеясь получить какое-нибудь преимущество.

Я не очень суеверный человек, но ты вывел это на новый уровень. Весь твой процесс и все обряды. То, как ты ставишь бутылки с водой, как игрушечных солдатиков, поправляешь волосы, форму. Всё это очень интенсивно. По секрету мне это все нравилось. Потому что это было так уникально – это было в твоем стиле.

И, знаешь ли, Рафа, ты заставлял меня наслаждаться игрой еще больше.

Окей, может, не с самого начала. После АО 2004 я впервые стал первой ракеткой мира. Мне тогда казалось, что я на вершине мира. Я там и был – до тех пор, пока через два месяца ты не вышел на корт в Майами в своей красной безрукавке, показывая все эти бицепсы, уверенно победив меня. И тот шум, который я слышал вокруг тебя, о том, что уникальный молодой игрок из Майорки – талант поколения, когда-то выигравший мейджор, не будь просто мы оба были в начале пути и прошли его вместе. Через 20 лет, Рафа, я должен сказать: «Какая удивительная была твоя карьера». 14 титулов Ролан Гаррос – это история! Ты заставил Испанию гордиться тобой и весь теннисный мир.

Я продолжаю думать о наших общих моментах. Как мы вместе продвигали спорт. Играли этот матч на грунтово-травяном корте в Битве покрытий. Били рекорды по посещаемости матча перед более чем 50 тысячами болельщиков в Кейптауне. Как все время сильно смешили друг друга. Изнуряли друг друга на корте, а затем, иногда почти буквально, поддерживали друг друга во время церемоний награждения.

Я все еще благодарен тебе, что ты пригласил меня на Майорку, чтобы открыть Академию 2016 года. Хотя вообще я сам себя пригласил. Я знал, что ты слишком вежлив, чтобы настаивать на том, чтобы я приехал, но я не хотел этого пропустить. Ты всегда был примером для детей по всему миру, поэтому я и Мирка были рады, что все наши дети тренировались в твоих академиях. Они получили огромное удовольствие и узнали так много нового, как тысячи других юных игроков. Хотя я переживал, что мои дети вернутся домой, играя в теннис как левши.

Затем был Laver Cup в Лондоне в 2022 году. Мой последний матч. Для меня было самым важным, что ты был на моей стороне не соперником, а партнером. Возможность разделить корт с тобой в тот вечер и слезы всегда будут одними из особых моментов моей карьеры.

Рафа, я знаю, что ты сконцентрирован на последнем отрезке карьеры. Мы поговорим, когда он пройдет. Пока я хочу поздравить твою семью и команду, которые сыграли невероятную роль в твоем успехе. И я хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет поддерживать так же громко все, что ты будешь делать в будущем.

С наилучшими пожеланиями, твой болельщик»

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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PETP0
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