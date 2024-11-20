НАДАЛЬ: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни»

19 ноября сборная Испании по теннису завершила выступления на Кубке Дэвиса после поражения команде Нидерландов.

Вместе с вылетом испанцев карьеру завершил и многолетний лидер сборной, а также 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль.

Рафа выступил с прощальной речью:

«Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке. Мне повезло, что мой дядя был тренером по теннису, что у меня была семья, которая всегда меня поддерживала.

Я был ребенком, который следовал за мечтой, работал изо всех сил, чтобы добиться того, чего я добился. И нужно быть честным: многие работают изо всех сил, многие выкладываются каждый день – но мне очень повезло. Жизнь дала мне возможность прожить невероятные моменты благодаря теннису.

Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком и парнем, который следовал за мечтой – и добился больше, чем когда-либо мечтал».