НАДАЛЬ: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни»
Прощальная речь легендарного теннисиста после поражения сборной Испании в Кубке Дэвиса
19 ноября сборная Испании по теннису завершила выступления на Кубке Дэвиса после поражения команде Нидерландов.
Вместе с вылетом испанцев карьеру завершил и многолетний лидер сборной, а также 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль.
Рафа выступил с прощальной речью:
«Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке. Мне повезло, что мой дядя был тренером по теннису, что у меня была семья, которая всегда меня поддерживала.
Я был ребенком, который следовал за мечтой, работал изо всех сил, чтобы добиться того, чего я добился. И нужно быть честным: многие работают изо всех сил, многие выкладываются каждый день – но мне очень повезло. Жизнь дала мне возможность прожить невероятные моменты благодаря теннису.
Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком и парнем, который следовал за мечтой – и добился больше, чем когда-либо мечтал».
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