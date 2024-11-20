Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. НАДАЛЬ: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни»
ATP
20 ноября 2024, 07:33 | Обновлено 20 ноября 2024, 08:12
588
0

НАДАЛЬ: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни»

Прощальная речь легендарного теннисиста после поражения сборной Испании в Кубке Дэвиса

20 ноября 2024, 07:33 | Обновлено 20 ноября 2024, 08:12
588
0
НАДАЛЬ: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

19 ноября сборная Испании по теннису завершила выступления на Кубке Дэвиса после поражения команде Нидерландов.

Вместе с вылетом испанцев карьеру завершил и многолетний лидер сборной, а также 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль.

Рафа выступил с прощальной речью:

«Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке. Мне повезло, что мой дядя был тренером по теннису, что у меня была семья, которая всегда меня поддерживала.

Я был ребенком, который следовал за мечтой, работал изо всех сил, чтобы добиться того, чего я добился. И нужно быть честным: многие работают изо всех сил, многие выкладываются каждый день – но мне очень повезло. Жизнь дала мне возможность прожить невероятные моменты благодаря теннису.

Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком и парнем, который следовал за мечтой – и добился больше, чем когда-либо мечтал».

По теме:
Германия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надаль – все. Алькарас не спас карьеру Рафы, Испания драматично вылетела
Легенда уходит. Видеообзор последнего одиночного матча Надаля
Рафаэль Надаль завершение карьеры сборная Испании по теннису Кубок Дэвиса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
Футбол | 19 ноября 2024, 16:14 12
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву

Горняки забили три мяча в первом тайме, но во втором пропустили три

Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Футбол | 19 ноября 2024, 23:59 28
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф

Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций

«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
Футбол | 19.11.2024, 10:39
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Футбол | 20.11.2024, 06:05
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Рафаэль НАДАЛЬ: «Я провел свой последний одиночный матч в карьере»
Теннис | 19.11.2024, 21:23
Рафаэль НАДАЛЬ: «Я провел свой последний одиночный матч в карьере»
Рафаэль НАДАЛЬ: «Я провел свой последний одиночный матч в карьере»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
19.11.2024, 11:00 19
Футбол
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
19.11.2024, 02:09
Бокс
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
19.11.2024, 07:22 3
Бокс
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 17
Футбол
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
19.11.2024, 21:42 1
Бокс
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 36
Футбол
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
18.11.2024, 12:08 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем