Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций

Сборная Украины по футболу сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций за право выступать в Дивизионе А в сезоне 2025/26.

Встречи пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Место проведения игр будет известно позже.

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Букмекерские конторы выставили первые котировки на противостояние украинцев и бельгийцев. Коэффициент на победу подопечных Сергея Реброва по сумме двух поединков составляет 4.30. Бельгийцы котируются за 1.20.

В кампании 2024/25 Украина выступала в группе 1 Дивизиона В вместе с Чехией, Грузией и Албании. По итогам группового этапа украинцы заняли второе место, что и отправило их в стыковые матчи.

Бельгия в текущем розыгрыше играла в квартете 2 Дивизиона А с Францией, Италией и Израилем. С 4 очками из 24 возможных команда Доминика Тедеско расположилась на третьей строчке.