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  4. Реал хочет подписать сенсационного форварда за 100 млн. Но есть 1 условие
Испания
22 ноября 2024, 19:45 |
2033
1

Реал хочет подписать сенсационного форварда за 100 млн. Но есть 1 условие

Виктор Дьекереш из «Спортинга» должен стать заменой для Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора

22 ноября 2024, 19:45 |
2033
1
Реал хочет подписать сенсационного форварда за 100 млн. Но есть 1 условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Мадридский «Реал» серьезно интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешем, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство «сливочных» рассматривает 26-летнего футболиста как замену для одного из двух лидеров нападения команды: Винисиуса Жуниора или Килиана Мбаппе.

Отмечается, что «Спортинг» будет готов отпустить форварда за 100 миллионов. Также, как и сообщалось ранее, игроком интересуется каталонская «Барселона».

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Виктор Дьекереш Реал Мадрид Спортинг Лиссабон Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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zzg77
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