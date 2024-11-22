Реал хочет подписать сенсационного форварда за 100 млн. Но есть 1 условие
Виктор Дьекереш из «Спортинга» должен стать заменой для Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора
Мадридский «Реал» серьезно интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешем, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, руководство «сливочных» рассматривает 26-летнего футболиста как замену для одного из двух лидеров нападения команды: Винисиуса Жуниора или Килиана Мбаппе.
Отмечается, что «Спортинг» будет готов отпустить форварда за 100 миллионов. Также, как и сообщалось ранее, игроком интересуется каталонская «Барселона».
В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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