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24 ноября 2024, 15:27 |
226
0

Кащук забил гол и отдал голевую. Карабах разгромил Сабаил

Украинский легионер продемонстрировал отличную игру за азербайджанский клуб

24 ноября 2024, 15:27 |
226
0
Кащук забил гол и отдал голевую. Карабах разгромил Сабаил
ФК Карабах

23 ноября в матче 14-го тура Азербайджанской Премьер-лиги «Карабах» встречался на выезде с командой «Сабах».

Украинский полузащитник Алексей Кащук вышел в стартовом составе.

В первом тайме инициативой владел «Карабах». Гости создали немало моментов, но открыть счет не смогли.

В начале второго тайма Алексей Кащук выполнил голевую передачу на Жуниньо, который точно пробил - 0:1.

На 66-й минуте Кащук сам забил, записав в свой актив третий гол в сезоне.

Окончательный счет установил Леандро Андраде, забив на 88-й минуте.

Азербайджан. Премьер-лига. 14-й тур

Сабаил – Карабах – 0:3

Голы: Жуниньо, 47, Кащук, 66, Андраде, 88

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Азербайджана по футболу Карабах Агдам Алексей Кащук Сабаил
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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