Кащук забил гол и отдал голевую. Карабах разгромил Сабаил
Украинский легионер продемонстрировал отличную игру за азербайджанский клуб
23 ноября в матче 14-го тура Азербайджанской Премьер-лиги «Карабах» встречался на выезде с командой «Сабах».
Украинский полузащитник Алексей Кащук вышел в стартовом составе.
В первом тайме инициативой владел «Карабах». Гости создали немало моментов, но открыть счет не смогли.
В начале второго тайма Алексей Кащук выполнил голевую передачу на Жуниньо, который точно пробил - 0:1.
На 66-й минуте Кащук сам забил, записав в свой актив третий гол в сезоне.
Окончательный счет установил Леандро Андраде, забив на 88-й минуте.
Азербайджан. Премьер-лига. 14-й тур
Сабаил – Карабах – 0:3
Голы: Жуниньо, 47, Кащук, 66, Андраде, 88
Видео голов и обзор матча
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