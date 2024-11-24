Кащук забил гол и отдал голевую. Карабах разгромил Сабаил

23 ноября в матче 14-го тура Азербайджанской Премьер-лиги «Карабах» встречался на выезде с командой «Сабах».

Украинский полузащитник Алексей Кащук вышел в стартовом составе.

В первом тайме инициативой владел «Карабах». Гости создали немало моментов, но открыть счет не смогли.

В начале второго тайма Алексей Кащук выполнил голевую передачу на Жуниньо, который точно пробил - 0:1.

На 66-й минуте Кащук сам забил, записав в свой актив третий гол в сезоне.

Окончательный счет установил Леандро Андраде, забив на 88-й минуте.

Азербайджан. Премьер-лига. 14-й тур

Сабаил – Карабах – 0:3

Голы: Жуниньо, 47, Кащук, 66, Андраде, 88

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