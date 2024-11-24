И снова он. Украинский теннисист сыграл в финале турнира в Ираклионе

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 661) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире ITF M15 в Ираклионе (Греция).

В решающем поединке украинец в трех сетах уступил Андриа Сориано Баррере (Колумбия, ATP 435) за 2 часа и 14 минут.

ITF M15 Ираклион. Хард. Финал

Андриа Сориано Баррера (Колумбия) [1] – Вячеслав Орлов (Украина) – 2:6, 6:3, 6:0

Это была первая встреча соперников.

Интересно, что неделей ранее на этих кортах в финале играл другой украинец – Алексей Крутых. И он проиграл в поединке за трофей также Андриа Сориано Баррере.

Отметим, что 23 ноября в полуфинале 15-тысячника в Ираклионе Орлов переиграл именно Крутых – 4:6, 6:3, 6:2.