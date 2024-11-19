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  4. Впервые с 2022 года. Украинский теннисист провел двухдневный финал в Греции
ITF
19 ноября 2024, 17:21 |
214
0

Впервые с 2022 года. Украинский теннисист провел двухдневный финал в Греции

Алексей Крутых не сумел завоевать трофей на турнире ITF M15 в Ираклионе

19 ноября 2024, 17:21 |
214
0
Впервые с 2022 года. Украинский теннисист провел двухдневный финал в Греции
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 566) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире ITF M15 в Ираклионе (Греция).

В финале украинец в двух сетах проиграл Андриа Сориано Барреру (Колумбия, ATP 435) за 2 часа и 51 минуту. Игра началась еще 17 ноября, но в середине третьей партии ее пришлось прервать из-за погодных условий. Соперники продолжили поединок в понедельник.

ITF M15 Ираклион. Хард. Финал

Алексей Крутых (Украина) [5] – Андриа Сориано Баррера (Колумбия) [3] – 5:7, 7:5, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

Крутых впервые с ноября 2022 года сыграл в финале на профессиональном уровне. Тогда он выиграл титул на челленджере в Валенсии.

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Алексей Крутых ITF Ираклион
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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