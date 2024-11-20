В субботу, 23 ноября, в 15:30 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на You Tube.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

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