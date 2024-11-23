Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Наибольшее признание получил Новак Джокович
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших теннисистов в истории.
Первую позицию в рейтинге занял 24-кратный победитель турниров Грэнд-слэм Новак Джокович, который сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге АТР.
Второе место у легендарного швейцарского спортсмена Роджера Федерера, который имеет в своем активе 20 побед на турнирах Грэнд-слэм. Федерер завершил карьеру в 2020 году.
Бронза рейтинга у «короля грунта» Рафаэля Надаля. В топ-5 рейтинга также попали Пит Сампрас и Род Лейвер.
Ранее Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры.
Десятка лучших теннисистов в истории по версии рейтинга GiveMeSport
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