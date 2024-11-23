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23 ноября 2024, 01:44 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:55
146
1

Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Новак Джокович

23 ноября 2024, 01:44 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:55
146
1
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших теннисистов в истории.

Первую позицию в рейтинге занял 24-кратный победитель турниров Грэнд-слэм Новак Джокович, который сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге АТР.

Второе место у легендарного швейцарского спортсмена Роджера Федерера, который имеет в своем активе 20 побед на турнирах Грэнд-слэм. Федерер завершил карьеру в 2020 году.

Бронза рейтинга у «короля грунта» Рафаэля Надаля. В топ-5 рейтинга также попали Пит Сампрас и Род Лейвер.

Ранее Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры.

Десятка лучших теннисистов в истории по версии рейтинга GiveMeSport

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Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Первый Среди Равных
Зразу зрозуміло, що Джокович. Інакше сайт написав би заголовок наступним чином: "Визначено найкращого тенісиста в історії. Це не Джокович"
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