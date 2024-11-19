Рафаэль НАДАЛЬ: «Я провел свой последний одиночный матч в карьере»

19 ноября легендарный 38-летний теннисист Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандсхулпу в первой игре матчевого противостояния Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

Встреча завершилась победой Ботика со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 54 минуты.

После завершения поединка Надаль выступил с заявлением:

«Я чувствую, что это был мой последний профессиональный одиночный матч. Я проиграл свой первый и последний одиночный матч в Кубке Дэвиса.

Если мы победим и выйдем в полуфинал, то, вероятно, более простым способом будет выбрать Роберто Баутисту Агута, чтобы он играл вместо меня. Но это не мое решение».

Испания проигрывает Нидерландам 0:1 в 1/4 финала. Карлос Алькарас играет с Таллоном Грикспором. Если Карлитос победит, то судьба противостояния решится в парном поединке. Если же Алькарас проиграет, то Испания выбывает из турнира, а Рафа 100% больше не сыграет ни в одиночном, ни в парном матче.

Видеообзор матча Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль