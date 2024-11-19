Рафаэль НАДАЛЬ: «Я провел свой последний одиночный матч в карьере»
Рафаэль проиграл Ботику ван де Зандсхулпу на старте противостояния Нидерландов и Испании
19 ноября легендарный 38-летний теннисист Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандсхулпу в первой игре матчевого противостояния Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.
Встреча завершилась победой Ботика со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 54 минуты.
После завершения поединка Надаль выступил с заявлением:
«Я чувствую, что это был мой последний профессиональный одиночный матч. Я проиграл свой первый и последний одиночный матч в Кубке Дэвиса.
Если мы победим и выйдем в полуфинал, то, вероятно, более простым способом будет выбрать Роберто Баутисту Агута, чтобы он играл вместо меня. Но это не мое решение».
Испания проигрывает Нидерландам 0:1 в 1/4 финала. Карлос Алькарас играет с Таллоном Грикспором. Если Карлитос победит, то судьба противостояния решится в парном поединке. Если же Алькарас проиграет, то Испания выбывает из турнира, а Рафа 100% больше не сыграет ни в одиночном, ни в парном матче.
Видеообзор матча Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль
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