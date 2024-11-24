Биловар назвал главную проблему Динамо в Лиге Европы
Кристиан Биловар сказал, что молодым футболистам «Динамо» не хватает опыта
Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар признался, почему «бело-синие» проваливают стартовые матчи в Лиге Европы Футболист признался, что отсутствие опыта играет свою роль.
– Почему такой контраст в игре «Динамо» в чемпионате Украины и Лиге Европы?
– У нас в команде очень много молодых футболистов, для них это не то, что первые игры в Европе – первые минуты в еврокубках.
– По силам ли динамовцам набрать первые очки в четверг, в домашней игре с чешской «Викторией»?
– Под силу. Дай Бог, все будет нормально у нас, – сказал Биловар.
Матч «Динамо» – «Виктория» состоится в четверг, 28 ноября.
Ранее Кристиан Биловар нашел негатив в матче против «Черноморца» в УПЛ.
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