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Лига Европы
24 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 24 ноября 2024, 15:18
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Биловар назвал главную проблему Динамо в Лиге Европы

Кристиан Биловар сказал, что молодым футболистам «Динамо» не хватает опыта

24 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 24 ноября 2024, 15:18
410
0
Биловар назвал главную проблему Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар признался, почему «бело-синие» проваливают стартовые матчи в Лиге Европы Футболист признался, что отсутствие опыта играет свою роль.

– Почему такой контраст в игре «Динамо» в чемпионате Украины и Лиге Европы?

– У нас в команде очень много молодых футболистов, для них это не то, что первые игры в Европе – первые минуты в еврокубках.

– По силам ли динамовцам набрать первые очки в четверг, в домашней игре с чешской «Викторией»?

– Под силу. Дай Бог, все будет нормально у нас, – сказал Биловар.

Матч «Динамо» – «Виктория» состоится в четверг, 28 ноября.

Ранее Кристиан Биловар нашел негатив в матче против «Черноморца» в УПЛ.

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Кристиан Биловар Динамо Киев Виктория Пльзень Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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