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Сборная УКРАИНЫ
24 ноября 2024, 15:37 | Обновлено 24 ноября 2024, 15:39
952
0

Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко

Тарас Михалик считает, что «ветераны» еще могут помочь национальной команде

24 ноября 2024, 15:37 | Обновлено 24 ноября 2024, 15:39
952
0
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик объяснил, почему главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров не вызывает в национальную команду Андрей Ярмоленко и Тараса Степаненко.

«Я бы их еще не списывал. Возможно, они не могут отыграть все матчи от звонка до звонка, но эти ребята еще способны принести пользу сборной Украины.

Многие эксперты говорят, что их не нужно вызывать, а с кого тогда молодежь должна брать пример и набираться опыта?

Ранее Тарас Михалик назвал главную проблему полузащитника национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

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Тарас Михалик Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Сергей Ребров Лига наций сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс
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