Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов в Индиан-Уэллс

В ночь с 13 на 14 марта в Индиан-Уэллс состоятся матчи 1/4 финала как в мужской, так и в женской одиночных сетках.

В четверг свой поединок проведет и украинская теннисистка Элина Свитолина. Первая ракетка страны выйдет на корт против «нейтралки» Мирры Андреевой.

Расписание четвертьфиналов в Индиан-Уэллс, 13–14 марта (время приблизительное)

Stadium 1

1-й запуск: Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2] (20:00)

Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2] (20:00) 2-й запуск: Артур Фис [20] – Даниил Медведев [5] (22:00)

Артур Фис [20] – Даниил Медведев [5] (22:00) 3-й запуск: Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [24] (00:00)

4-й запуск: Франсиско Черундоло [25] – Карлос Алькарас [2] (02:00)

Stadium 2