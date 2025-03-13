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  4. Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов в Индиан-Уэллс
WTA
13 марта 2025, 09:50 |
1058
0

Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов в Индиан-Уэллс

Уже к утру 14 марта будут определены участники 1/2 финала как у мужчин, так и у женщин

13 марта 2025, 09:50 |
1058
0
Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь с 13 на 14 марта в Индиан-Уэллс состоятся матчи 1/4 финала как в мужской, так и в женской одиночных сетках.

В четверг свой поединок проведет и украинская теннисистка Элина Свитолина. Первая ракетка страны выйдет на корт против «нейтралки» Мирры Андреевой.

Расписание четвертьфиналов в Индиан-Уэллс, 13–14 марта (время приблизительное)

Stadium 1

  • 1-й запуск: Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2] (20:00)
  • 2-й запуск: Артур Фис [20] – Даниил Медведев [5] (22:00)
  • 3-й запуск: Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [24] (00:00)
  • 4-й запуск: Франсиско Черундоло [25] – Карлос Алькарас [2] (02:00)

Stadium 2

  • 1-й запуск: Таллон Грикспор – Хольгер Руне [12] (20:00)
  • 2-й запуск: Мирра Андреева [9] – Элина Свитолина [23] (22:00)
  • 3-й запуск: Белинда Бенчич [WC] – Мэдисон Киз [5] (00:00)
  • 4-й запуск: Бен Шелтон [11] – Джек Дрейпер [13] (02:00)
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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