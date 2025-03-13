WTA13 марта 2025, 09:50 |
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Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов в Индиан-Уэллс
Уже к утру 14 марта будут определены участники 1/2 финала как у мужчин, так и у женщин
13 марта 2025, 09:50 |
1058
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В ночь с 13 на 14 марта в Индиан-Уэллс состоятся матчи 1/4 финала как в мужской, так и в женской одиночных сетках.
В четверг свой поединок проведет и украинская теннисистка Элина Свитолина. Первая ракетка страны выйдет на корт против «нейтралки» Мирры Андреевой.
Расписание четвертьфиналов в Индиан-Уэллс, 13–14 марта (время приблизительное)
Stadium 1
- 1-й запуск: Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2] (20:00)
- 2-й запуск: Артур Фис [20] – Даниил Медведев [5] (22:00)
- 3-й запуск: Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [24] (00:00)
- 4-й запуск: Франсиско Черундоло [25] – Карлос Алькарас [2] (02:00)
Stadium 2
- 1-й запуск: Таллон Грикспор – Хольгер Руне [12] (20:00)
- 2-й запуск: Мирра Андреева [9] – Элина Свитолина [23] (22:00)
- 3-й запуск: Белинда Бенчич [WC] – Мэдисон Киз [5] (00:00)
- 4-й запуск: Бен Шелтон [11] – Джек Дрейпер [13] (02:00)
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