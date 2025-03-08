А могла быть Бадоса. Известна соперница Костюк в 3-м раунде тысячника в США
Кэролайн Доулхайд прошла лаки-лузера Еву Лис во 2-м раунде турнира в Индиан-Уэллс
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) узнала следующую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 3-м раунде украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 73), которая одолела Еву Лис (Германия, WTA 78) в двух сетах за 1 час и 40 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала
Кэролайн Доулхайд (США) – Ева Лис (Германия) [Q] – 7:6 (7:3), 6:4
Это была первая встреча соперниц.
Лис попала в основую И-У как лаки-лузер после того, как от участия отказалась 10-я ракетка мира Паула Бадоса из-за травмы спины. Ева в финале квалификации уступила Юле Нимайер.
После того, как Ева узнала, что сыграет в основной сетке и начнет сразу со 2-го раунда, она опубликовала пост: «Сидеть и ждать слот лаки-лузера целый день – это как-то знакомо… Снова восстала из мертвых». Так уроженка Киева намекнула на свои выступления на Аustralian Open 2025.
Костюк и Доулхайд ранее играли между собой только один раз. В 2024 году Марта одолела американку в 1/32 финала тысячника в Дохе.
Костюк на Индиан-Уэллс прошла Робин Монтгомери во 2-м круге. Доулхайд, помимо Лис, также обыграла Камиллу Рахимову.
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