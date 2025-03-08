А могла быть Бадоса. Известна соперница Костюк в 3-м раунде тысячника в США

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) узнала следующую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 3-м раунде украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 73), которая одолела Еву Лис (Германия, WTA 78) в двух сетах за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Кэролайн Доулхайд (США) – Ева Лис (Германия) [Q] – 7:6 (7:3), 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Лис попала в основую И-У как лаки-лузер после того, как от участия отказалась 10-я ракетка мира Паула Бадоса из-за травмы спины. Ева в финале квалификации уступила Юле Нимайер.

После того, как Ева узнала, что сыграет в основной сетке и начнет сразу со 2-го раунда, она опубликовала пост: «Сидеть и ждать слот лаки-лузера целый день – это как-то знакомо… Снова восстала из мертвых». Так уроженка Киева намекнула на свои выступления на Аustralian Open 2025.

Костюк и Доулхайд ранее играли между собой только один раз. В 2024 году Марта одолела американку в 1/32 финала тысячника в Дохе.

Костюк на Индиан-Уэллс прошла Робин Монтгомери во 2-м круге. Доулхайд, помимо Лис, также обыграла Камиллу Рахимову.