БЕЗУС: «Гол и ассист – доволен игрой. Смог сыграть 60 минут после травмы»

Украинский хавбек «Омонии» Роман Безус дал интервью после матча 1/8 финала Кубка Кипра против «Китиу» (7:0), в котором отличился голом:

«Я знаю, что могу забивать красивые голы и создавать моменты для партнеров. Я рад своему голу и ассисту, но самое важное – это получить игровые минуты. Не могу сказать, что полностью доволен своей игрой, но это часть процесса возвращения на поле.

Есть вещи, которые нужно улучшить, но я рад, что отыграл 60 минут. Физически чувствую себя хорошо, просто нужно набрать игровой ритм. Доволен результатом, минутами на поле, а также голом и ассистом.

Благодарю болельщиков за теплый прием. Чувствую их поддержку. Также хочу поблагодарить тренера за то, что предоставил мне шанс сыграть.

Травма? Если честно, вся медицинская команда и тренеры по физподготовке очень помогли мне. Мы напряженно работали, и мое восстановление прошло быстрее, чем многие ожидали. Но потом возникли проблемы с получением игровых минут, и поэтому адаптация немного затянулась.

Раньше в своей карьере у меня не было серьезных травм, это первый такой случай. Для меня это новый опыт, поэтому нужно время. Но на тренировках чувствую себя хорошо. Буду работать еще больше, чтобы показать свой лучший футбол, когда буду получать свои шансы на поле».