ВИДЕО. Красавец со штрафного. Экс-игрок сборной Украины забил шикарный гол

15 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Кипра между командами «Омония» и «Китиу». Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

Украинский футболист «Омонии» Роман Безус вышел в стартовом составе и помог команде одержать разгромную победу. Безус забил первый гол в 2025 году, отличившись на 52-й минуте. На 59-й минуте Безус отдал точную передачу с углового на Эвандру, который забил гол.

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В следующем раунде Кубка Кипра «Омонии» с Безусом будет противостоять клуб АЕЛ.

Кубок Кипра. 15 января, 1/8 финала.

Омомния – Китиу – 7:0

Голы: Лоизу, 8, 69, Эвандру, 11, 59, Кезос, 39 (автогол), Безус, 52, Неофиту, 89.

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