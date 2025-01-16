15 января были сыграны матчи 21-го тура чемпионата Англии.

Ливерпульский «Эвертон» на собственном стадионе принимал «Астон Виллу».

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Поединок закончился минимальной победой «Астон Виллы» со счетом 1:0. Первый тайм фанатов голами не порадовал, а после перерыва, на 51-й минуте, форвард гостей Олли Уоткинс прошил ворота хозяев.

Украинец Виталий Миколенко провел на футбольном поле все 90 минут матча, однако отличиться результативным действием защитнику не удалось.

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АПЛ. 15 января, 21-й тур

«Эвертон» – «Астон Вилла» – 0:1

Гол: Уоткинс, 51

Видеообзор матча: