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Чемпионат Англии
Эвертон
15.01.2025 21:30 – FT 0 : 1
Астон Вилла
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Англия
16 января 2025, 01:20 | Обновлено 16 января 2025, 01:38
15
0

Эвертон – Астон Вилла – 0:1. Миколенко не помог. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

16 января 2025, 01:20 | Обновлено 16 января 2025, 01:38
15
0
Эвертон – Астон Вилла – 0:1. Миколенко не помог. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января были сыграны матчи 21-го тура чемпионата Англии.

Ливерпульский «Эвертон» на собственном стадионе принимал «Астон Виллу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок закончился минимальной победой «Астон Виллы» со счетом 1:0. Первый тайм фанатов голами не порадовал, а после перерыва, на 51-й минуте, форвард гостей Олли Уоткинс прошил ворота хозяев.

Украинец Виталий Миколенко провел на футбольном поле все 90 минут матча, однако отличиться результативным действием защитнику не удалось.

АПЛ. 15 января, 21-й тур

«Эвертон» – «Астон Вилла» – 0:1

Гол: Уоткинс, 51

Видеообзор матча:

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Английская Премьер-лига Эвертон Астон Вилла Эвертон - Астон Вилла видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Дэвид Мойес Олли Уоткинс
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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