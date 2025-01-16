Эвертон – Астон Вилла – 0:1. Миколенко не помог. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ
15 января были сыграны матчи 21-го тура чемпионата Англии.
Ливерпульский «Эвертон» на собственном стадионе принимал «Астон Виллу».
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Поединок закончился минимальной победой «Астон Виллы» со счетом 1:0. Первый тайм фанатов голами не порадовал, а после перерыва, на 51-й минуте, форвард гостей Олли Уоткинс прошил ворота хозяев.
Украинец Виталий Миколенко провел на футбольном поле все 90 минут матча, однако отличиться результативным действием защитнику не удалось.
АПЛ. 15 января, 21-й тур
«Эвертон» – «Астон Вилла» – 0:1
Гол: Уоткинс, 51
Видеообзор матча:
События матча
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