Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»

Норвежский голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко оценил дебют новичка «горожан» Омара Мармуша в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу против «Челси» (3:1).

«Вы видите, что в нем есть что-то особенное. Есть причина, почему Манчестер Сити подписал его. Он особенный. Он сразу вписался в нашу команду, и важно сыграться с ним как можно скорее... он будет для нас фантастическим игроком», – сказал Холанд.

«Манчестер Сити» заплатил немецкому «Айнтрахту» за Маршума 75 млн евро и 5 млн евро бонусами.