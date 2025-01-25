Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Норвежец высоко оценил дебют Омара Мармуша за «горожан»
Норвежский голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко оценил дебют новичка «горожан» Омара Мармуша в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу против «Челси» (3:1).
«Вы видите, что в нем есть что-то особенное. Есть причина, почему Манчестер Сити подписал его. Он особенный. Он сразу вписался в нашу команду, и важно сыграться с ним как можно скорее... он будет для нас фантастическим игроком», – сказал Холанд.
«Манчестер Сити» заплатил немецкому «Айнтрахту» за Маршума 75 млн евро и 5 млн евро бонусами.
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