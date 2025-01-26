ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел Рому вперед в матче с Удинезе
Артем реализовал пенальти на 64-й минуте
26 января в 16:00 стартовал матч 22-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой».
Игра проходит на стадионе «Фриули» в Удине.
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На 64-й минуте украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вывел свою команду вперед с пенальти. Это уже второй гол Артема в этой игре, однако первое взятие ворот в конце первого тайма отменили из-за офсайда.
У Довбыка в нынешнем сезоне Серии А 8 голов за 19 матчей за «Рому».
Серия А. 22-й тур. 26 января
Удинезе – Рома – 1:2 (матч продолжается)
Голы: Лукка, 38 – Пеллегрини, 50 (пен), Довбик, 64 (пен)
ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел рому вперед в матче с Удинезе
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