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Италия
26 января 2025, 17:35 | Обновлено 26 января 2025, 17:40
962
2

ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел Рому вперед в матче с Удинезе

Артем реализовал пенальти на 64-й минуте

26 января 2025, 17:35 | Обновлено 26 января 2025, 17:40
962
2
ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел Рому вперед в матче с Удинезе
Getty Imges/Global Images Ukraine

26 января в 16:00 стартовал матч 22-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой».

Игра проходит на стадионе «Фриули» в Удине.

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На 64-й минуте украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вывел свою команду вперед с пенальти. Это уже второй гол Артема в этой игре, однако первое взятие ворот в конце первого тайма отменили из-за офсайда.

У Довбыка в нынешнем сезоне Серии А 8 голов за 19 матчей за «Рому».

Серия А. 22-й тур. 26 января

Удинезе – Рома – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Лукка, 38 – Пеллегрини, 50 (пен), Довбик, 64 (пен)

ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел рому вперед в матче с Удинезе

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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Перший Серед Рівних
Як може бути офсайд при пробитті пенальті? )))  Нафіга вони дали цій дерев'яній бездарності зарахувати собі незаслужений халявний гол? 
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-2
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