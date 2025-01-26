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  4. ФОТО. Синнера поздравили на легендарном стадионе во время футбольного матча
Australian Open
26 января 2025, 17:01 |
647
1

ФОТО. Синнера поздравили на легендарном стадионе во время футбольного матча

На Сан-Сиро во время игры Милана и Пармы отметили успех Янника на Aus Open 2025

26 января 2025, 17:01 |
647
1
ФОТО. Синнера поздравили на легендарном стадионе во время футбольного матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января итальянский теннисист Янник Синнер переиграл Александра Зверева и стал чемпионом Australian Open 2025.

Параллельно проходил поединок 22-го тура Серии А 2024/25 между Миланом и Пармой (3:2) на стадионе Сан-Сиро.

Прямо во время игры на экранах стадиона появилось поздравление Янника.

Синнер защитил прошлогодний трофей Aus Open. Теперь на его счету три титула Grand Slam. В 2024 он также стал чемпионом на кортах US Open.

ФОТО. Синнера поздравили на легендарном стадионе во время футбольного матча

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фото стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) Янник Синнер Милан Парма Милан - Парма Серия A чемпионат Италии по футболу Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Приєднуюсь до привітань Сіннеру. У чудовому стилі розніс "німця". У італійця вже три титули Grand Slam. І це тільки початок
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