ФОТО. Синнера поздравили на легендарном стадионе во время футбольного матча
На Сан-Сиро во время игры Милана и Пармы отметили успех Янника на Aus Open 2025
26 января итальянский теннисист Янник Синнер переиграл Александра Зверева и стал чемпионом Australian Open 2025.
Параллельно проходил поединок 22-го тура Серии А 2024/25 между Миланом и Пармой (3:2) на стадионе Сан-Сиро.
Прямо во время игры на экранах стадиона появилось поздравление Янника.
Синнер защитил прошлогодний трофей Aus Open. Теперь на его счету три титула Grand Slam. В 2024 он также стал чемпионом на кортах US Open.
ФОТО. Синнера поздравили на легендарном стадионе во время футбольного матча
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