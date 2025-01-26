26 января итальянский теннисист Янник Синнер переиграл Александра Зверева и стал чемпионом Australian Open 2025.

Параллельно проходил поединок 22-го тура Серии А 2024/25 между Миланом и Пармой (3:2) на стадионе Сан-Сиро.

Прямо во время игры на экранах стадиона появилось поздравление Янника.

Синнер защитил прошлогодний трофей Aus Open. Теперь на его счету три титула Grand Slam. В 2024 он также стал чемпионом на кортах US Open.

ФОТО. Синнера поздравили на легендарном стадионе во время футбольного матча