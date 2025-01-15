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Эвертон
15.01.2025 21:30 - : -
Астон Вилла
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Англия
15 января 2025, 10:32 |
192
0

Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 января в 21:30 по Киеву

15 января 2025, 10:32 |
192
0
Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января на «Гудисон Парк» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Эвертон

Команда чуть менее двух лет назад сделал ставку на Шона Дайша. Он оказался как раз подходящим менеджером, чтобы справляться с непростыми вызовами. Сначала получилось вывести новых подопечных из ямы, в которой они пребывали при Лампарде, и буквально в последнем туре не дал упасть в Чемпионшип в 2023-м. А потом синие справились с немалым очковым штрафом в следующем розыгрыше. Да, после летних каникул команда из Ливерпуля тяжело, даже провально, стартовала. Но осенью быстро набрала форму, и начала активно цепляться за очки, пусть и в основном в формате ничьих - зато в том числе и с грандами. Так, в декабре разделили очки кряду с Арсеналом, Челси и Манчестер Сити. Правда, потом сухо проиграли и Ноттингем Форест, и Борнмуту. В итоге в кубке с Питерборо играли уже без тренера - того сняли новые инвесторы. А в субботу в Ливерпуль вернулся опытный Мойес.

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Астон Вилла

Клуб стал в чем-то сейчас заложником успехов, взятых при Эмери. Унаи сначала поднял подопечных на 7-е место в АПЛ, а потом, несмотря на активное и длительное (от летней квалификации и до весеннего плей-офф) участие в Лиге конференций - даже на 4-е. Это позволило в итоге наконец-то дебютировать в Лиге чемпионов, и там англичане стартовали удачно. Но уж эта непривычная нагрузка аукнулась - из Кубка Лиги вылетели, в АПЛ растеряли немало очков даже с явно более слабыми, из-за чего даже просто место в зоне еврокубков стало под вопросом. С другой стороны, выиграли в декабре у Манчестер Сити, а 2025-й начали с 2:1 против Лестера. В кубке с Вест Хэмом этот победный счет повторили.

Статистика личных встреч

После пяти побед кряду виллане уступали в рамках Кубка Лиги дома и не забивали год назад в АПЛ. Но в сентябре в Бирмингеме хозяева снова выиграли 3:2.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество амбициозным гостям. Ставим на их успех с форой 0 (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Эвертон
15 января 2025 -
21:30
Астон Вилла
Фора Астон Виллы 0 1.64 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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