Эвертон с Миколенко провалил первый матч Мойеса после возвращения

Сегодня, 15 января, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Эвертон» проиграл на домашнем поле «Астон Вилле». Это был первый матч известного шотландского тренера Дэвид Мойеса после возвращения. Виталий Миколенко провел за «ирисок» полный матч, а единственный гол в поединке забил Уоткинс.

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Новичок АПЛ «Лестер» уступил на домашнем поле «Кристал Пэлас», а «Ньюкасл» благодаря дублю Исака и голу Гордона не оставил шансов «Вулверхэмптону».

Чемпионат Англии. 15 января, 21-й тур.

Эвертон – Астон Вилла – 0:1

Голы: Уоткинс, 51.

Лестер – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Матета, 52, Гехи, 78.

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Исак, 34, 57, Гордон, 74.

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