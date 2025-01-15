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Чемпионат Англии
Ньюкасл
15.01.2025 21:30 – FT 3 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
15 января 2025, 23:25 | Обновлено 15 января 2025, 23:28
308
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Эвертон с Миколенко провалил первый матч Мойеса после возвращения

«Ириски» проиграли на домашнем поле «Астон Вилле»

15 января 2025, 23:25 | Обновлено 15 января 2025, 23:28
308
0
Эвертон с Миколенко провалил первый матч Мойеса после возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Сегодня, 15 января, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Эвертон» проиграл на домашнем поле «Астон Вилле». Это был первый матч известного шотландского тренера Дэвид Мойеса после возвращения. Виталий Миколенко провел за «ирисок» полный матч, а единственный гол в поединке забил Уоткинс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Новичок АПЛ «Лестер» уступил на домашнем поле «Кристал Пэлас», а «Ньюкасл» благодаря дублю Исака и голу Гордона не оставил шансов «Вулверхэмптону».

Чемпионат Англии. 15 января, 21-й тур.

Эвертон – Астон Вилла – 0:1
Голы: Уоткинс, 51.

Лестер – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Матета, 52, Гехи, 78.

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0
Голы: Исак, 34, 57, Гордон, 74.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Дэвид Мойес Кристал Пэлас Вулверхэмптон Виталий Миколенко Астон Вилла Лестер Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Марк Гехи
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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