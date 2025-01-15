Эвертон с Миколенко провалил первый матч Мойеса после возвращения
«Ириски» проиграли на домашнем поле «Астон Вилле»
Сегодня, 15 января, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Эвертон» проиграл на домашнем поле «Астон Вилле». Это был первый матч известного шотландского тренера Дэвид Мойеса после возвращения. Виталий Миколенко провел за «ирисок» полный матч, а единственный гол в поединке забил Уоткинс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Новичок АПЛ «Лестер» уступил на домашнем поле «Кристал Пэлас», а «Ньюкасл» благодаря дублю Исака и голу Гордона не оставил шансов «Вулверхэмптону».
Чемпионат Англии. 15 января, 21-й тур.
Эвертон – Астон Вилла – 0:1
Голы: Уоткинс, 51.
Лестер – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Матета, 52, Гехи, 78.
Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0
Голы: Исак, 34, 57, Гордон, 74.
Three points on Merseyside 🤝 #EVEAVL pic.twitter.com/bOqKeQSY0p— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 15, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы сохраняют хорошие шансы на повышение в классе
Подопечные Артема Гниденко сыграли второй матч на Играх в Турине