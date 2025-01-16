Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0. Феерия Исака. Видео голов и обзор матча
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15 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии прошел поединок между клубами «Ньюкасл» и «Вулверхэмтпон».
Местом проведения матча стал «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл.
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Разгромную победу над соперником оформил «Ньюкасл», который уверенно переиграл «Вулверхэмтпон» со счетом 3:0. Сначала забитым мячом отличился Александер Исак, которому во втором тайме удалось стать автором дубля. Точку в противостоянии предстал нападающий Энтони Гордон.
АПЛ. 15 января, 21-й тур
«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» – 3:0
Голы: Исаак, 34, 57, Гордон 74
Видеообзор матча:
События матча
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