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Чемпионат Англии
Ньюкасл
15.01.2025 21:30 – FT 3 : 0
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 января 2025, 03:56 | Обновлено 16 января 2025, 04:39
24
0

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0. Феерия Исака. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

16 января 2025, 03:56 | Обновлено 16 января 2025, 04:39
24
0
Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0. Феерия Исака. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

15 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии прошел поединок между клубами «Ньюкасл» и «Вулверхэмтпон».

Местом проведения матча стал «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл.

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Разгромную победу над соперником оформил «Ньюкасл», который уверенно переиграл «Вулверхэмтпон» со счетом 3:0. Сначала забитым мячом отличился Александер Исак, которому во втором тайме удалось стать автором дубля. Точку в противостоянии предстал нападающий Энтони Гордон.

АПЛ. 15 января, 21-й тур

«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» – 3:0

Голы: Исаак, 34, 57, Гордон 74

Видеообзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Ньюкасл Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Александер Исак Энтони Гордон
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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