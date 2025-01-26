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  4. ВИДЕО. Офсайд все испортил. Как Довбик гол за Рому забил
Италия
26 января 2025, 17:09 |
1239
3

ВИДЕО. Офсайд все испортил. Как Довбик гол за Рому забил

Артем сравнял счет в матче с Удинезе, однако из офсайда

26 января 2025, 17:09 |
1239
3
ВИДЕО. Офсайд все испортил. Как Довбик гол за Рому забил
Getty Imges/Global Images Ukraine

26 января в 16:00 стартовал матч 22-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой».

Игра проходит на стадионе «Фриули» в Удине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте хозяева забили гол усилиями нападающего Лоренцо Лукки. А в конце первого тайма украинский форвард «Ромы» Артем Довбик сравнял счет во встрече, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

У Артема в нынешнем сезоне Серии А 7 голов за 19 матчей за «Рому».

Серия А. 22-й тур. 26 января

Удинезе – Рома – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Лукка, 38

ВИДЕО. Офсайд все испортил. Как Довбик гол за Рому забил

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Falko
Чого писати, що забив, якщо не забив?
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0
Samuel
Аяяй який офсайд нечемний, на такого бомбардира зазіхнув
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-3
Перший Серед Рівних
Не дивно що з офсайду, це дерево з обриганою на грудях футболкою тільки те й робить що в офсахдах стирчить, про це вся Італія говорить. 
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-5
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