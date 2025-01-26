ВИДЕО. Офсайд все испортил. Как Довбик гол за Рому забил
Артем сравнял счет в матче с Удинезе, однако из офсайда
26 января в 16:00 стартовал матч 22-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой».
Игра проходит на стадионе «Фриули» в Удине.
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На 38-й минуте хозяева забили гол усилиями нападающего Лоренцо Лукки. А в конце первого тайма украинский форвард «Ромы» Артем Довбик сравнял счет во встрече, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.
У Артема в нынешнем сезоне Серии А 7 голов за 19 матчей за «Рому».
Серия А. 22-й тур. 26 января
Удинезе – Рома – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Лукка, 38
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