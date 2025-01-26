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  4. Марченко и Урсу открыли новый сезон. Илья – в Брисбене, Вадим – в Кобленце
ATP
26 января 2025, 17:21 |
69
1

Марченко и Урсу открыли новый сезон. Илья – в Брисбене, Вадим – в Кобленце

Оба украинцы выиграли стартовые матчи квалификаций челленджеров в Австралии и Германии

26 января 2025, 17:21 |
69
1
Марченко и Урсу открыли новый сезон. Илья – в Брисбене, Вадим – в Кобленце
Instagram. Илья Марченко

Украинские теннисисты Илья Марченко (АТР 533) и Вадим Урсу (АТР 402) провели первые матчи в 2025 году.

Марченко, который стал тренером женской сборной Украины и персональным коучем Катарины Завацкой, заявился в квалификацию челленджера в Брисбене, Австралия. В 1-м раунде он переиграл Джошуа Чарльтона (Австралия, ATP 989) в трех сетах за 3 часа. За место в основе турнира Илья встретится с Томасом Брейтвейтом (Австралия, ATP 1075).

Урсу начал новый сезон в отборе к челленджеру в Кобленце, Германия. Вадим на старте квалов справился с «нейтралом» Алексеем Захаровым (АТР 317) в трех партиях за 2 часа и 14 минут. Урсу вырвал победу у соперника на тай-брейке, а в 12-м гейме на подаче отыграл 5 матчболов. Следующим соперником Урсу будет Матс Розенкрац (Германия, ATP 377).

АТР челленджер Брисбен. Хард. Квалификация

  • Илья Марченко (Украина) [2] – Джошуа Чарльтон (Австралия) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:2

АТР челленджер Кобленц. Хард в помещении. Квалификация

  • Вадим Урсу (Украина) – Алексей Захаров [2] – 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)
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Илья Марченко Вадим Урсу ATP Брисбен ATP Кобленц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
Ілля краще влаштувався. Начебто, обидва грають квали челенджерів, але наскільки різниться рейтинг суперників.
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