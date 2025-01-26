«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо

Бывший форвард «Динамо» Артем Беседин похвалил руководство «бело-синих» за стратегию развития клуба.

«У меня контакт с некоторыми футболистами «Динамо» и с тренерским штабом. Сейчас клуб выбрал такую ​​философию, что играет молодежь, играют динамовские футболисты из академии. Это очень тяжело, нужно много кропотливого труда. Конечно, на евроарене это будет сказываться.

Но я считаю, что это правильно, и играют больше украинцы, наши ребята. В матче с «Галатасарае» мы видели – команда не растерялась и достойно закончила поединок. Поэтому с каждой игрой, я считаю, молодые ребята будут прогрессировать, набираться опыта.

Да, не так выступают, как хотелось бы, но на это нужно время. Я уверен, что у «Динамо» будет все хорошо в этом плане», – сказал Беседин.

Ранее Артем Беседин отреагировал на допинг Михаила Мудрика.