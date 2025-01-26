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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 18:11 | Обновлено 26 января 2025, 19:21
3480
6

«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо

Артем доволен вектором развития киевского клуба

26 января 2025, 18:11 | Обновлено 26 января 2025, 19:21
3480
6
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Бывший форвард «Динамо» Артем Беседин похвалил руководство «бело-синих» за стратегию развития клуба.

«У меня контакт с некоторыми футболистами «Динамо» и с тренерским штабом. Сейчас клуб выбрал такую ​​философию, что играет молодежь, играют динамовские футболисты из академии. Это очень тяжело, нужно много кропотливого труда. Конечно, на евроарене это будет сказываться.

Но я считаю, что это правильно, и играют больше украинцы, наши ребята. В матче с «Галатасарае» мы видели – команда не растерялась и достойно закончила поединок. Поэтому с каждой игрой, я считаю, молодые ребята будут прогрессировать, набираться опыта.

Да, не так выступают, как хотелось бы, но на это нужно время. Я уверен, что у «Динамо» будет все хорошо в этом плане», – сказал Беседин.

Ранее Артем Беседин отреагировал на допинг Михаила Мудрика.

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Артем Беседин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: FootballHub
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Saar
Правильні слова.
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0
Дыряво с пердя🤣
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-1
New Zealander
"команда не розгубилася", Точніше ветеран Ярмоленко не розгубився. Коли Ярмола повісить бутси на цвях то результати з умовними Галатасараями будуть не 3-3, а 1-3
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-7
Khafre
Бєсєдін дурні не порадить
Сам має досвід позорних сезонів в складі позорного клубу ДК
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-10
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