Впервые в истории Серии А Милан выиграл матч, забив два гола после 90-й мин

26 января в рамках 22-го тура итальянского чемпионата на стадионе «Сан-Сиро» состоялся поединок между «Миланом» и «Пармой». Встреча завершилась победой хозяев поля (3:2). Забитыми мячами отметились Пулишич, Рейндерс, Чуквуезе, Канчеллери и дель Прато.

Это первый случай в истории чемпионата Италии, когда «Милан» одержал победу в матче, в котором были забиты 2 мяча в компенсированное время (от 1:2 до 3:2).

В этом сезоне Серии А подопечные Консейсау занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка (9 побед, 7 ничьих, 5 поражений).

1 - For the first time in #SerieA history, #Milan won a match by coming back from behind, scoring two goals from the 90th minute onwards. Comeback.#MilanParma