Милан – Парма – 3:2. Безумие последних минут. Видео голов и обзор матча

26 января, в матче 22-го тура Серии А, «Милан» встречался с «Пармой».

Матч состоялся на стадионе «Сан-Сиро».

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Болельщиков ожидал сумасшедший матч с невероятной развязкой.

«Милан» первым пропустил, но еще до перерыва сумел сравнять счет.

Во втором тайме игроки «Пармы» снова вышли вперед, забив на 80-й минуте. Однако в добавленное арбитром время футболисты «Милана» продемонстрировали характер: сперва сравняли счет, а затем вырвали победу.

После этого матча «Милан» находится на 6-й позиции, а «Парма» - на 17-й.

Серия А. 22-й тур. 26 января

Милан – Парма – 3:2

Голы: Пулишич, 38 (с пенальти), Рейндерс, 90+2, Чуквуэзе, 90+5, - Канчеллери, 24, дель Прато, 80

Предупреждения: Павлович, 12, Фофана, 43, - Вольякко, 33, Зом, 37, дель Прато, 45+1, Хай, 74, Эно, 85

Милан: Меньян, Калабрия (Йович, 77), Габбия, Павлович, Эрнандес (Бартезаги, 46), Муса, Фофана (Чуквуэзе, 57), Рейндерс, Пулишич, Мората (Абрахам, 57), Леау (Беннасер, 46)

Парма: Сузуки, дель Прато, Вольякко, Валенти, Валери, Эрнани (Хай, 69), Зом, Ман (Альмквист, 69), Качелльери (Эно, 83), Михейле (Ловик, 77), Джурич (Камара, 69)

Видео голов и обзор матча