Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Парма – 3:2. Безумие последних минут. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Милан
26.01.2025 13:30 – FT 3 : 2
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 января 2025, 16:20 |
1006
1

Милан – Парма – 3:2. Безумие последних минут. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в матче 22-го тура Серии А

26 января 2025, 16:20 |
1006
1
Милан – Парма – 3:2. Безумие последних минут. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января, в матче 22-го тура Серии А, «Милан» встречался с «Пармой».

Матч состоялся на стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Болельщиков ожидал сумасшедший матч с невероятной развязкой.

«Милан» первым пропустил, но еще до перерыва сумел сравнять счет.

Во втором тайме игроки «Пармы» снова вышли вперед, забив на 80-й минуте. Однако в добавленное арбитром время футболисты «Милана» продемонстрировали характер: сперва сравняли счет, а затем вырвали победу.

После этого матча «Милан» находится на 6-й позиции, а «Парма» - на 17-й.

Серия А. 22-й тур. 26 января

Милан – Парма – 3:2

Голы: Пулишич, 38 (с пенальти), Рейндерс, 90+2, Чуквуэзе, 90+5, - Канчеллери, 24, дель Прато, 80

Предупреждения: Павлович, 12, Фофана, 43, - Вольякко, 33, Зом, 37, дель Прато, 45+1, Хай, 74, Эно, 85

Милан: Меньян, Калабрия (Йович, 77), Габбия, Павлович, Эрнандес (Бартезаги, 46), Муса, Фофана (Чуквуэзе, 57), Рейндерс, Пулишич, Мората (Абрахам, 57), Леау (Беннасер, 46)

Парма: Сузуки, дель Прато, Вольякко, Валенти, Валери, Эрнани (Хай, 69), Зом, Ман (Альмквист, 69), Качелльери (Эно, 83), Михейле (Ловик, 77), Джурич (Камара, 69)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Энрико Дель Прато (Парма).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Пулишич (Милан).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Канчеллери (Парма).
По теме:
ВИДЕО. На этот раз без офсайда. Довбик вывел Рому вперед в матче с Удинезе
Впервые в истории Серии А Милан выиграл матч, забив два гола после 90-й мин
ВИДЕО. Офсайд все испортил. Как Довбик гол за Рому забил
Парма Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Кристиан Пулишич Милан - Парма видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Футбол | 26 января 2025, 09:14 17
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер

Илья озвучил свою цель

ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
Бокс | 26 января 2025, 08:15 1
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»

Диллиан осудил поступок Дюбуа вызвать Усика на бой

Будет ли играть Ярмолюк? Кристал Пэлас и Брентфорд объявили составы
Футбол | 26.01.2025, 15:45
Будет ли играть Ярмолюк? Кристал Пэлас и Брентфорд объявили составы
Будет ли играть Ярмолюк? Кристал Пэлас и Брентфорд объявили составы
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
Футбол | 26.01.2025, 00:25
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Футбол | 25.01.2025, 22:30
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
жесть!)))))) У Мілана є характер камбесчить. У Суперкубку камбечили з Юве та Інтером. Тепер з Пармою!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете?»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете?»
25.01.2025, 15:42 4
Футбол
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
25.01.2025, 14:35
Теннис
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
24.01.2025, 18:57 1
Футбол
Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
25.01.2025, 00:35 2
Бокс
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
25.01.2025, 03:07 1
Футбол
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
24.01.2025, 20:40
Бокс
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем