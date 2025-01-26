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Милан
26.01.2025 13:30 – FT 3 : 2
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Италия
26 января 2025, 15:55 | Обновлено 26 января 2025, 17:13
599
0

Милан вырвал победу у Пармы на последних секундах

Команды встречались в матче 22-го тура Серии А

26 января 2025, 15:55 | Обновлено 26 января 2025, 17:13
599
0
Милан вырвал победу у Пармы на последних секундах
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января в матче 22-го тура Серии А «Милан» встречался с «Пармой».

Матч состоялся на стадионе «Сан-Сиро».

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Хозяева поля неудачно начали игру. У игроков «Пармы» раз за разом появлялись моменты, и на 24-й минуте Маттео Канчеллери открыл счет.

«Россонери» оправились на 38-й минуте: Кристиан Пулишич реализовал пенальти.

Второй тайм стал настоящей борьбой нервов для тренера «Милана» Сержиу Консейсау. На 80-й минуте «Парма» снова вышла вперед - гол забил Энрико дель Прато.

На 86-й минуте Страхиня Павлович сравнял счет, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

Настоящая развязка ждала болельщиков в добавленное арбитром время. На 90+2-й минуте Тиджани Рейнерс сравнял счет, а на 90+5-й Сэмюэль Чуквуезе вывел «Милан» вперед.

После этого матча «Милан» находится на 6-й позиции, а «Парма» - на 17-й.

Серия А. 22-й тур. 26 января

Милан – Парма – 3:2

Голы: Пулишич, 38 (с пенальти), Рейндерс, 90+2, Чуквуэзе, 90+5, – Канчеллери, 24, дель Прато, 80

Предупреждения: Павлович, 12, Фофана, 43, – Вольякко, 33, Зом, 37, дель Прато, 45+1, Хай, 74, Эно, 85

Милан: Меньян, Калабрия (Йович, 77), Габбия, Павлович, Эрнандес (Бартезаги, 46), Муса, Фофана (Чуквуезе, 57), Рейндерс, Пулишич, Мората (Абрахам, 57), Леау (Беннасер, 46)

Парма: Сузуки, дель Прато, Вольякко, Валенти, Валери, Эрнани (Хай, 69), Зом, Ман (Альмквист, 69), Качелльери (Эно, 83), Михейле (Ловик, 77), Джурич (Камара, 69)

Видео голов и обзор матча

Фотоотчет

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Энрико Дель Прато (Парма).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Пулишич (Милан).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Канчеллери (Парма).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Парма Милан - Парма Кристиан Пулишич
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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