Довбик обогнал Заварова по количеству голов в Серии А

26 января в рамках 22-го тура итальянского чемпионата состоялся матч между командами «Удинезе» и «Рома». Встреча завершилась со счетом 2:1 победой гостей. Забитыми мячами отметились Лукка, Пеллегрини и Артем Довбик.

Гол Артема против «Удинезе» стал восьмым за «волков» в Серии А. Довбик обогнал Заварова по количеству забитых мячей в чемпионате Италии (7) и теперь располагается на третьем месте по этому показателю среди украинцев (Шевченко – 127, Малиновский – 27, Довбик – 8, Заваров – 7).

В текущем розыгрыше Серии А украинский форвард провел 20 матчей и отметился 13 результативными действиями (8 голов и 3 ассиста). «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице (8 побед, 6 ничьих, 8 поражений).