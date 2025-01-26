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Италия
26 января 2025, 18:25 | Обновлено 26 января 2025, 19:19
1309
0

Довбик обогнал Заварова по количеству голов в Серии А

Артем оформил свой 8-й забитый мяч в чемпионате

26 января 2025, 18:25 | Обновлено 26 января 2025, 19:19
1309
0
Довбик обогнал Заварова по количеству голов в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 января в рамках 22-го тура итальянского чемпионата состоялся матч между командами «Удинезе» и «Рома». Встреча завершилась со счетом 2:1 победой гостей. Забитыми мячами отметились Лукка, Пеллегрини и Артем Довбик.

Гол Артема против «Удинезе» стал восьмым за «волков» в Серии А. Довбик обогнал Заварова по количеству забитых мячей в чемпионате Италии (7) и теперь располагается на третьем месте по этому показателю среди украинцев (Шевченко – 127, Малиновский – 27, Довбик – 8, Заваров – 7).

В текущем розыгрыше Серии А украинский форвард провел 20 матчей и отметился 13 результативными действиями (8 голов и 3 ассиста). «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице (8 побед, 6 ничьих, 8 поражений).

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Артем Довбик Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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