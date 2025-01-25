ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем

Жена защитника «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча, Анастасия Сыч, поделилась большой новостью.

«За переезд 🥂», – подписала сторис красавица, держа в руке бокал шампанского.

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Таким образом, Анастасия сообщила о покупке нового роскошного жилья, интерьер которого выглядит впечатляюще.

Напомним, что пара узаконила свои отношения в апреле 2024 года.