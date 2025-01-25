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  4. ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
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25 января 2025, 22:16 |
2133
8

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем

Анастасия Сыч делится первыми фото

25 января 2025, 22:16 |
2133
8
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
Instagram. Алексей и Анастасия Сыч

Жена защитника «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча, Анастасия Сыч, поделилась большой новостью.

«За переезд 🥂», – подписала сторис красавица, держа в руке бокал шампанского.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Таким образом, Анастасия сообщила о покупке нового роскошного жилья, интерьер которого выглядит впечатляюще.

Напомним, что пара узаконила свои отношения в апреле 2024 года.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Сергей Марценюк
І науя воно нам...??. Поміняйте адміна  за не компетентність..
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+4
musuk
Бідний Сич, тільки піццою його "господиня" годуєї
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+2
Александр Бондарь
шикарно накрытый стол
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+1
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Перший Серед Рівних
Помітні сходи на 2й поверх, отже це будинок, двох, а може трьохповерховий із євроремонтом. Скільки мільйонів коштує такий? Я вважаю його треба конфіскувати. Віддай всі гроші на ЗСУ скотина
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0
Перший Серед Рівних
життя вдалося
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0
Gargantua81
это и есть роскошь?
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0
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