Другие новости25 января 2025, 22:16 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
Анастасия Сыч делится первыми фото
25 января 2025, 22:16 |
2133
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Жена защитника «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча, Анастасия Сыч, поделилась большой новостью.
«За переезд 🥂», – подписала сторис красавица, держа в руке бокал шампанского.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Таким образом, Анастасия сообщила о покупке нового роскошного жилья, интерьер которого выглядит впечатляюще.
Напомним, что пара узаконила свои отношения в апреле 2024 года.
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Комментарии 8
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І науя воно нам...??. Поміняйте адміна за не компетентність..
Бідний Сич, тільки піццою його "господиня" годуєї
шикарно накрытый стол
Показать Скрыть 2 ответа
Помітні сходи на 2й поверх, отже це будинок, двох, а може трьохповерховий із євроремонтом. Скільки мільйонів коштує такий? Я вважаю його треба конфіскувати. Віддай всі гроші на ЗСУ скотина
життя вдалося
это и есть роскошь?
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