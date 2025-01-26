26 января на «Эстади Олимпико» пройдет матч 21-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда устроила своим болельщикам в этом сезоне невероятные эмоциональные качели. Придя после Хави, на фоне неудач прошлой темпорады, Флик практически с тем же набором футболистов (худо-бедно прибавили только Ольмо, и то ради этого пришлось с несколькими, в том числе Гюндоганом, расстаться) сумел добиться яркого старта. Не обходилось без отдельных огрехов, но в целом сине-гранатовые уверенно лидировали в Примере, уничтожив Реал в Мадриде, а в Лиге чемпионов получилось наконец-то отомстить Баварии за ряд поражений солидной победой. Но заканчивал 2024-й год больше чем клуб статистикой аутсайдера, много проигрывая и пропустив выше пару мадридских грандов. Пауза явно пошла на пользу - после нее удалось взять Суперкубок, обыграв Атлетик с Реалом - первый трофей Ханси в Испании. Потом не менее уверенно разгромили Бетис в кубке... И потеряли снова очки - с Хетафе в Примере. Бенфика в Лиге чемпионов тоже создавала проблемы, но в итоге с ней оформили волевую победу 5:4.

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Валенсия

Клуб последние два года играл под руководством своего же легендарного футболиста - Барахи. Рубен смог вывести лос чес из глубокой ямы, в которую они угодили при Гаттузо. А потом закончил темпораду 2023/2024 в верхней части таблицы. На Месталье надеялись на дальнейший прогресс, думали о борьбе за еврокубки... Но осенью летучие мыши разве что антирекорды обновили. В итоге на Рождество наставник получил в качестве своеобразного подарка от Питера Лима увольнение, которое, впрочем, давно ожидалось. Более того, потратили 3 миллиона, чтобы выкупить у Вест Бромвича Карлоса Корберана. Тот, правда, побеждал только в кубке, со скромными Эльденсе и Оуренсе. В дебютном поединке Реал все же выгрыз волевую победу над аутсайдером в самой концовке. С Севильей в гостях закончили 1:1, но для выживания нужны победы. С Реалом Сосьедад ее взяли: выиграли 1:0.

Статистика личных встреч

За 8 последних очных поединков только однажды, в декабре позапрошлого года, у лос чес получилось взять ничью с каталонским грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, конечно же, в кулес, но они много ошибаются. Тут тоже голов должно быть достаточно - ставим на тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,92).