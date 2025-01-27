Вечером 26 января состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» устроила спектакль в поединке против «Валенсии» на «Эстадио Олимпико» (7:1).

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Уже в первом тайме хозяева поля забили 5 мячей, нокаутировав соперника. У каталонской команды отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль).

Во втором тайме забил Роберт Левандовски, плюс летучие мыши привезли себе автогол. У гостей гол престижа провел Уго Дуро.

Ла Лига. 21-й тур, 26 января

Барселона – Валенсия – 7:1

Голы: Френки де Йонг, 3, Ферлан Торрес, 8, Рафинья, 14, Фермин Лопес, 24, 45+4, Левандовски, 66, Таррега, 75 (автогол) – Уго Дуро, 59

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Френки де Йонг, 3 мин

ГОЛ! 2:0. Ферлан Торрес, 8 мин

ГОЛ! 3:0. Рафинья, 14 мин

ГОЛ! 4:0. Фермин Лопес, 24 мин

ГОЛ! 5:0. Фермин Лопес, 45+4 мин

ГОЛ! 5:1. Уго Дуро, 59 мин

ГОЛ! 6:1. Левандовски, 66 мин

ГОЛ! 7:1. Таррега, 75 мин (автогол)