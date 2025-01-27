Барселона – Валенсия – 7:1. Пять мячей за тайм. Видео голов и обзор
Саотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Испании
Вечером 26 января состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» устроила спектакль в поединке против «Валенсии» на «Эстадио Олимпико» (7:1).
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Уже в первом тайме хозяева поля забили 5 мячей, нокаутировав соперника. У каталонской команды отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль).
Во втором тайме забил Роберт Левандовски, плюс летучие мыши привезли себе автогол. У гостей гол престижа провел Уго Дуро.
Ла Лига. 21-й тур, 26 января
Барселона – Валенсия – 7:1
Голы: Френки де Йонг, 3, Ферлан Торрес, 8, Рафинья, 14, Фермин Лопес, 24, 45+4, Левандовски, 66, Таррега, 75 (автогол) – Уго Дуро, 59
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Френки де Йонг, 3 мин
ГОЛ! 2:0. Ферлан Торрес, 8 мин
ГОЛ! 3:0. Рафинья, 14 мин
ГОЛ! 4:0. Фермин Лопес, 24 мин
ГОЛ! 5:0. Фермин Лопес, 45+4 мин
ГОЛ! 5:1. Уго Дуро, 59 мин
ГОЛ! 6:1. Левандовски, 66 мин
ГОЛ! 7:1. Таррега, 75 мин (автогол)
События матча
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