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Чемпионат Испании
Барселона
26.01.2025 22:00 – FT 7 : 1
Валенсия
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Испания
27 января 2025, 00:35 | Обновлено 27 января 2025, 00:46
791
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Барселона – Валенсия – 7:1. Пять мячей за тайм. Видео голов и обзор

Саотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Испании

27 января 2025, 00:35 | Обновлено 27 января 2025, 00:46
791
0
Барселона – Валенсия – 7:1. Пять мячей за тайм. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 января состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» устроила спектакль в поединке против «Валенсии» на «Эстадио Олимпико» (7:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Уже в первом тайме хозяева поля забили 5 мячей, нокаутировав соперника. У каталонской команды отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль).

Во втором тайме забил Роберт Левандовски, плюс летучие мыши привезли себе автогол. У гостей гол престижа провел Уго Дуро.

Ла Лига. 21-й тур, 26 января

Барселона – Валенсия – 7:1

Голы: Френки де Йонг, 3, Ферлан Торрес, 8, Рафинья, 14, Фермин Лопес, 24, 45+4, Левандовски, 66, Таррега, 75 (автогол) – Уго Дуро, 59

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Френки де Йонг, 3 мин

ГОЛ! 2:0. Ферлан Торрес, 8 мин

ГОЛ! 3:0. Рафинья, 14 мин

ГОЛ! 4:0. Фермин Лопес, 24 мин

ГОЛ! 5:0. Фермин Лопес, 45+4 мин

ГОЛ! 5:1. Уго Дуро, 59 мин

ГОЛ! 6:1. Левандовски, 66 мин

ГОЛ! 7:1. Таррега, 75 мин (автогол)

События матча

75’
ГОЛ ! Автогол забил Сесар Таррега (Валенсия).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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