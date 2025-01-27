Ганс ФЛИК: «Со Щенсны в составе мы ни одного матча не проиграли»
Главный тренер «Барселоны» доволен победой над «Валенсией»
Главный тренер «Барселоны» Ганс Флик прокомментировал разгромную победу над «Валенсией» (7:1) в матче 21-го тура Ла Лиги.
«Команда очень хорошо начала игру. Все работали так, как и нужно было. Удалось продемонстрировать очень хорошую результативность. Вот эту игру я могу назвать идеальной.
Было видно, что игроки хотят забивать еще и еще. Никто не остановился после 2:0. Все боролись до финального свистка.
Еще очень интересный факт, который я сегодня понял: с Войцехом Щенсны в воротах мы выиграли все матчи.
Доволен, что сегодня мог забить Фермин Лопес. Это очень хорошо, ведь он особенный игрок и показывает всегда хорошую игру.
Такой результат доказывает наш тяжелый труд на тренировках. Атмосфера очень хорошая. Делаем нашу отличную работу в дальнейшем», - прокомментировал главный тренер «Барселоны».
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