Испания26 января 2025, 15:42 |
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Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января матч 21-го тура Ла Лиги
26 января 2025, 15:42 |
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В воскресенье, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Валенсия».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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