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Чемпионат Испании
Барселона
26.01.2025 22:00 - : -
Валенсия
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Испания
26 января 2025, 15:42 |
33
0

Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января матч 21-го тура Ла Лиги

26 января 2025, 15:42 |
33
0
Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Валенсия».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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