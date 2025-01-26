Каталонский оркестр. Барселона устроила спектакль, забив Валенсии 7 мячей
Сине-гранатовые вышли на 3-е место, продолжая погоню за Реалом и Атлетико
Вечером 26 января состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Барселона» устроила спектакль в поединке против «Валенсии» на «Эстадио Олимпико» (7:1).
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Уже в первом тайме хозяева поля забили 5 мячей, нокаутировав соперника.
У каталонской команды отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль).
Во втором тайме забил Роберт Левандовски, плюс летучие мыши привезли себе автогол. У гостей гол престижа провел Уго Дуро.
Барселона вышла на 3-ю позицию (42 очка), продолжая погоню за Реалом (49) и Атлетико (45). На 4-й позиции идет Атлетик Бильбао (40).
Ла Лига. 21-й тур, 26 января
Барселона – Валенсия – 7:1
Голы: Френки де Йонг, 3, Ферлан Торрес, 8, Рафинья, 14, Фермин Лопес, 24, 45+4, Левандовски, 66, Таррега, 75 (автогол) – Уго Дуро, 59
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем доволен вектором развития киевского клуба
Криштиану выбрал своего извечного конкурента Лионеля Месси