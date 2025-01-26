Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каталонский оркестр. Барселона устроила спектакль, забив Валенсии 7 мячей
Чемпионат Испании
Барселона
26.01.2025 22:00 – FT 7 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 января 2025, 23:59 | Обновлено 27 января 2025, 00:47
902
5

Каталонский оркестр. Барселона устроила спектакль, забив Валенсии 7 мячей

Сине-гранатовые вышли на 3-е место, продолжая погоню за Реалом и Атлетико

26 января 2025, 23:59 | Обновлено 27 января 2025, 00:47
902
5
Каталонский оркестр. Барселона устроила спектакль, забив Валенсии 7 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 января состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Барселона» устроила спектакль в поединке против «Валенсии» на «Эстадио Олимпико» (7:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Уже в первом тайме хозяева поля забили 5 мячей, нокаутировав соперника.

У каталонской команды отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль).

Во втором тайме забил Роберт Левандовски, плюс летучие мыши привезли себе автогол. У гостей гол престижа провел Уго Дуро.

Барселона вышла на 3-ю позицию (42 очка), продолжая погоню за Реалом (49) и Атлетико (45). На 4-й позиции идет Атлетик Бильбао (40).

Ла Лига. 21-й тур, 26 января

Барселона – Валенсия – 7:1

Голы: Френки де Йонг, 3, Ферлан Торрес, 8, Рафинья, 14, Фермин Лопес, 24, 45+4, Левандовски, 66, Таррега, 75 (автогол) – Уго Дуро, 59

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

75’
ГОЛ ! Автогол забил Сесар Таррега (Валенсия).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
По теме:
Барселона – Валенсия – 7:1. Пять мячей за тайм. Видео голов и обзор
Почти отыгрались. Лацио дома уступил Фиорентине
Быстро оправились от Шахтера. Брест минимально обыграл Гавр
Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Валенсия автогол Ла Лига видео голов и обзор Ферлан Менди Френки де Йонг Рафинья Диас Барселона - Валенсия Уго Дуро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Футбол | 26 января 2025, 18:11 7
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо

Артем доволен вектором развития киевского клуба

Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27 января 2025, 00:31 2
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни

Криштиану выбрал своего извечного конкурента Лионеля Месси

Шахтер теряет монополию на рынке Украины. Трансфер Крупского это доказывает
Футбол | 26.01.2025, 12:55
Шахтер теряет монополию на рынке Украины. Трансфер Крупского это доказывает
Шахтер теряет монополию на рынке Украины. Трансфер Крупского это доказывает
«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ
Футбол | 26.01.2025, 07:53
«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ
«Мне не понравилось». Конте нашел виновных в уходе Хвичи в ПСЖ
Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Australian Open 2025
Теннис | 26.01.2025, 22:27
Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Australian Open 2025
Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Australian Open 2025
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
ну, за 7-1 дають стільки ж очок як і за 1-0. Сьогодні розгром, в наступній грі програли якомусь середняку, і зразу до одного місця ваше 7-1, таке з Барсою зараз часто. Як кажуть, краще виграти 10 ігор по 1-0, ніж одну гру 10-0
Ответить
-1
Дыряво с пердя🤣
Жёсткое каталонское порно☝️натянули дыр очку Валенсии как недавно реалчику
Ответить
-3
Saar
Забивали всі, кому не лінь. Зате африканець Ямал (лідер команди, на секундочку! ), ФОРВАРД, забив аж....0 голів! Дніще!
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
25.01.2025, 21:26 2
Теннис
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
25.01.2025, 20:46
Футбол
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
25.01.2025, 12:50 73
Теннис
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24
Бокс
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем