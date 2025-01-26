Каталонский оркестр. Барселона устроила спектакль, забив Валенсии 7 мячей

Вечером 26 января состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Барселона» устроила спектакль в поединке против «Валенсии» на «Эстадио Олимпико» (7:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Уже в первом тайме хозяева поля забили 5 мячей, нокаутировав соперника.

У каталонской команды отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль).

Во втором тайме забил Роберт Левандовски, плюс летучие мыши привезли себе автогол. У гостей гол престижа провел Уго Дуро.

Барселона вышла на 3-ю позицию (42 очка), продолжая погоню за Реалом (49) и Атлетико (45). На 4-й позиции идет Атлетик Бильбао (40).

Ла Лига. 21-й тур, 26 января

Барселона – Валенсия – 7:1

Голы: Френки де Йонг, 3, Ферлан Торрес, 8, Рафинья, 14, Фермин Лопес, 24, 45+4, Левандовски, 66, Таррега, 75 (автогол) – Уго Дуро, 59

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея