Испания16 января 2025, 00:26 | Обновлено 16 января 2025, 00:28
89
0
Ключевая статистика матча кубка Испании 2024/25: Барселона – Реал Бетис
«Каталонцы» разгромили «Бетис» с разницей в 4 мяча (5:1)
16 января 2025, 00:26 | Обновлено 16 января 2025, 00:28
89
0
14 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании по футболу состоялась встреча между командами «Барселона» и «Реал Бетис». Матч завершился разгромной победой «блауграна» (5:1). Забитыми мячами отметились Гави, Жуль Кунде, Рафинья, Ферран Торрес, Ламин Ямал и Виктор Роке.
Статистика
Барселона – Реал Бетис
- Владение мячом: 69% – 31%
- Большие шансы: 3 – 2
- Удары по воротам: 18 – 8
- Удары в створ ворот: 9 – 3
- Сейвы: 2 – 4
- Угловые: 8 – 3
- Фолы: 10 – 8
- Передачи: 648 – 289
- Точные передачи: 581 – 225
- Отборы мяча: 16 – 12
- Штрафные удары: 8 – 9
- Желтые карточки: 2 – 2
20 января будет определена команда, с которой «каталонцы» сыграют в 1/4 финала Кубка Испании.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 января 2025, 15:31 0
Британский боксер заявил, что больше не вернется на ринг
Футбол | 15 января 2025, 04:08 2
Александер Исак может стать игроком каталонского клуба
Футбол | 15.01.2025, 02:15
Футбол | 16.01.2025, 00:38
Футбол | 15.01.2025, 18:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2025, 09:32 20
15.01.2025, 07:41 21
14.01.2025, 12:10 3
15.01.2025, 06:23 8
14.01.2025, 04:00 3
15.01.2025, 13:05 2
15.01.2025, 08:50