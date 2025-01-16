Ключевая статистика матча кубка Испании 2024/25: Барселона – Реал Бетис

14 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании по футболу состоялась встреча между командами «Барселона» и «Реал Бетис». Матч завершился разгромной победой «блауграна» (5:1). Забитыми мячами отметились Гави, Жуль Кунде, Рафинья, Ферран Торрес, Ламин Ямал и Виктор Роке.

Статистика

Барселона – Реал Бетис

Владение мячом: 69% – 31%

Большие шансы: 3 – 2

Удары по воротам: 18 – 8

Удары в створ ворот: 9 – 3

Сейвы: 2 – 4

Угловые: 8 – 3

Фолы: 10 – 8

Передачи: 648 – 289

Точные передачи: 581 – 225

Отборы мяча: 16 – 12

Штрафные удары: 8 – 9

Желтые карточки: 2 – 2

20 января будет определена команда, с которой «каталонцы» сыграют в 1/4 финала Кубка Испании.