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Испания
16 января 2025, 00:26 | Обновлено 16 января 2025, 00:28
89
0

Ключевая статистика матча кубка Испании 2024/25: Барселона – Реал Бетис

«Каталонцы» разгромили «Бетис» с разницей в 4 мяча (5:1)

16 января 2025, 00:26 | Обновлено 16 января 2025, 00:28
89
0
Ключевая статистика матча кубка Испании 2024/25: Барселона – Реал Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании по футболу состоялась встреча между командами «Барселона» и «Реал Бетис». Матч завершился разгромной победой «блауграна» (5:1). Забитыми мячами отметились Гави, Жуль Кунде, Рафинья, Ферран Торрес, Ламин Ямал и Виктор Роке.

Статистика

Барселона Реал Бетис

  • Владение мячом: 69% – 31%
  • Большие шансы: 3 – 2
  • Удары по воротам: 18 – 8
  • Удары в створ ворот: 9 – 3
  • Сейвы: 2 – 4
  • Угловые: 8 – 3
  • Фолы: 10 – 8
  • Передачи: 648 – 289
  • Точные передачи: 581 – 225
  • Отборы мяча: 16 – 12
  • Штрафные удары: 8 – 9
  • Желтые карточки: 2 – 2

20 января будет определена команда, с которой «каталонцы» сыграют в 1/4 финала Кубка Испании.

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Барселона Бетис Барселона - Бетис Кубок Испании по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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