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Кубок Испании
Барселона
15.01.2025 22:00 – FT 5 : 1
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 января 2025, 23:57 | Обновлено 15 января 2025, 23:58
289
0

После Эль-Класико не расслабились. Барселона разбила Бетис в Кубке Испании

Каталонцы вышли в 1/4 финала Кубка Испании

15 января 2025, 23:57 | Обновлено 15 января 2025, 23:58
289
0
После Эль-Класико не расслабились. Барселона разбила Бетис в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В среду, 15 января, прошел матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором играли «Барселона» и «Бетис».

Игра прошла в Барселоне на Олимпийском стадионе. Хозяева победили со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за «сине-гранатовых» сегодня забивали Гави, Кунде, Рафинья, Торрес и Ямал.

В других матчах 1/8 финала Кубка Испании победы также одержали «Хетафе» и «Леганес».

Кубка Испании по футболу. 1/8 финала. 15 января.

Барселона – Бетис – 5:1
Голы: Гави, 3 Кунде, 27 Рафинья, 58 Торрес, 67, Ямал, 76, Роке, 84.

Барселона – Пенья, Мартин, Кубарси, Араухо (Эрик Гарсия, 64), Кунде, Педри (Виктор, 72), де Йонг, Гави (Лопес, 72), Рафинья (Ферран Торрес, 64), Ольмо, Ямаль (Торре, 77).

Бетис – Вьейтес, Перро, Натан, Бартра (Льоренте, 46), Руибаль (Сабали, 21), Альтимира (Флорес, 46), Кардозо, Иско (Лосада, 64), Хуанми (Форнальс, 64), Родригес, Роке.

Альмерия – Леганес – 2:3
Голы: Саурес, 38, Лазаро, 52 - Альтмира, 33, Де ла Фуэнте, 76, Гарсия, 86.

Понтеведра – Хетафе – 0:1
Гол: Родригес, 2.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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