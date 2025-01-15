После Эль-Класико не расслабились. Барселона разбила Бетис в Кубке Испании

В среду, 15 января, прошел матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором играли «Барселона» и «Бетис».

Игра прошла в Барселоне на Олимпийском стадионе. Хозяева победили со счетом 5:1.

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Голы за «сине-гранатовых» сегодня забивали Гави, Кунде, Рафинья, Торрес и Ямал.

В других матчах 1/8 финала Кубка Испании победы также одержали «Хетафе» и «Леганес».

Кубка Испании по футболу. 1/8 финала. 15 января.

Барселона – Бетис – 5:1

Голы: Гави, 3 Кунде, 27 Рафинья, 58 Торрес, 67, Ямал, 76, Роке, 84.

Барселона – Пенья, Мартин, Кубарси, Араухо (Эрик Гарсия, 64), Кунде, Педри (Виктор, 72), де Йонг, Гави (Лопес, 72), Рафинья (Ферран Торрес, 64), Ольмо, Ямаль (Торре, 77).



Бетис – Вьейтес, Перро, Натан, Бартра (Льоренте, 46), Руибаль (Сабали, 21), Альтимира (Флорес, 46), Кардозо, Иско (Лосада, 64), Хуанми (Форнальс, 64), Родригес, Роке.

Альмерия – Леганес – 2:3

Голы: Саурес, 38, Лазаро, 52 - Альтмира, 33, Де ла Фуэнте, 76, Гарсия, 86.

Понтеведра – Хетафе – 0:1

Гол: Родригес, 2.