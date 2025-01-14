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Кубок Испании
Барселона
15.01.2025 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
14 января 2025, 18:02 | Обновлено 14 января 2025, 18:21
110
0

Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 января матч 1/8 финала Кубка Испании

14 января 2025, 18:02 | Обновлено 14 января 2025, 18:21
110
0
Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Бетис

В среду, 15 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Барселона Бетис Барселона - Бетис Кубок Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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