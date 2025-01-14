Кубок Испании14 января 2025, 18:02 | Обновлено 14 января 2025, 18:21
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Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 января матч 1/8 финала Кубка Испании
14 января 2025, 18:02 | Обновлено 14 января 2025, 18:21
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В среду, 15 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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