Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ханси ФЛИК: «Я наслаждался игрой Барселоны в матче с Бетисом»
Кубок Испании
Барселона
15.01.2025 22:00 – FT 5 : 1
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 января 2025, 09:46 |
265
0

Ханси ФЛИК: «Я наслаждался игрой Барселоны в матче с Бетисом»

Немец доволен игрой своих подопечных

16 января 2025, 09:46 |
265
0
Ханси ФЛИК: «Я наслаждался игрой Барселоны в матче с Бетисом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над «Бетисом» в Кубке Испании.

«Я наслаждался игрой весь матч. Мы знали, что после воскресной победы над «Реалом» в финале Суперкубка Испании сегодня могут быть трудности, потому что мы могли быть немного оторваны от реальности.

Но мы увидели менталитет этой команды. Футболисты очень профессиональные, они всегда знают, что им нужно делать.

Это очень молодая команда, могут случаться периоды спада, как в конце года. Нам нужно думать о следующем матче и верить в свои шансы», – сказал Флик.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник «Барселоны» Рональд Араухо принял решение о своем будущем.

По теме:
Реал Мадрид – Сельта. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Бетис – 5:1. Непобедимая машина Флика. Видео голов, обзор матча
«Лучшая команда мира». Фанаты отреагировали на победу Барселоны над Бетисом
Ханс-Дитер Флик Барселона Барселона - Бетис Бетис Кубок Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Бокс | 16 января 2025, 09:08 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»

Легендарный боксер рассказал, как бы прошел его гипотетический бой с Александром

БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Бокс | 16 января 2025, 07:48 0
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»

Майрис высказался о Тайсоне Фьюри

Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Бокс | 15.01.2025, 15:31
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
ВИДЕО. Легенда Динамо не реализовал пенальти в ворота Марибора
Футбол | 16.01.2025, 10:34
ВИДЕО. Легенда Динамо не реализовал пенальти в ворота Марибора
ВИДЕО. Легенда Динамо не реализовал пенальти в ворота Марибора
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Арсенала над Тоттенхэмом
Футбол | 16.01.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Арсенала над Тоттенхэмом
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Арсенала над Тоттенхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
15.01.2025, 07:41 26
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
15.01.2025, 07:49 24
Бокс
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
14.01.2025, 12:24 6
Футбол
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 20
Бокс
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
14.01.2025, 14:11 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем