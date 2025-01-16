Ханси ФЛИК: «Я наслаждался игрой Барселоны в матче с Бетисом»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над «Бетисом» в Кубке Испании.

«Я наслаждался игрой весь матч. Мы знали, что после воскресной победы над «Реалом» в финале Суперкубка Испании сегодня могут быть трудности, потому что мы могли быть немного оторваны от реальности.

Но мы увидели менталитет этой команды. Футболисты очень профессиональные, они всегда знают, что им нужно делать.

Это очень молодая команда, могут случаться периоды спада, как в конце года. Нам нужно думать о следующем матче и верить в свои шансы», – сказал Флик.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник «Барселоны» Рональд Араухо принял решение о своем будущем.