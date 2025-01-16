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Кубок Испании
Барселона
15.01.2025 22:00 – FT 5 : 1
Бетис
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Испания
16 января 2025, 06:48 | Обновлено 16 января 2025, 07:38
221
0

Барселона – Бетис – 5:1. Непобедимая машина Флика. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании

16 января 2025, 06:48 | Обновлено 16 января 2025, 07:38
221
0
Барселона – Бетис – 5:1. Непобедимая машина Флика. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 января каталонская «Барселона» провела матч с «Бетисом» в 1/8 финала Кубка Испании.

Футбольное противостояние произошло на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Каталонский клуб не испытал проблем в матче с «Бетисом», одержав победу со счетом 5:1. С самого начала поединка хозяева очертили свои намерения. На третьей минуте открыл счет на табло Гави, чуть позже преимущество увеличил Жюль Кунде.

После перерыва «Барселона» с новыми силами вернулась на футбольное поле. Счет разгромил сделал Рафинья, избиение продолжили Ферран Торрес и Ламин Ямаль. Гости смогли ответить сопернику лишь одним забитым мячом.

Кубок Испании по футболу. 1/8 финала. 15 января

«Барселона» – «Бетис» – 5:1

Голы: Гави, 3, Кунде, 27, Рафинья, 58, Торрес, 67, Ямал, 76 – Роке, 84 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Роке (Бетис).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
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Барселона Бетис Барселона - Бетис Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Гави Жюль Кунде Рафинья Диас Витор Роке Ламин Ямал Ферран Торрес
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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