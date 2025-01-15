16 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Данки Ковинич (Черногория, WTA 1289). Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Даяна Ястремская

Даяна великолепно отыграла стартовый поединок против Майяр Шериф. Ноль отданных подач – все 6 брейк-поинтов были спасены.

Правда, Майяр на быстрых кортах вовсе не опасна. Победа Ястремской была ожидаемой, но знаю Даяну – все могло пойти не так. Тем не менее, украинка ударно начала защиту прошлогоднего полуфинала.

Ястремская с Майяр не играла как-то иначе. Ситуация со стилем Даяны такая же, как и с излишними эмоциями Марты Костюк. Ястремская играла, играет и будет играть по принципу «лупить, а там будет видно». Она не откажется от этого. Единственное, что хочется увидеть от нее, так это больше точности. В том же матче с Шериф – 22 виннерса и 25 анфорсов. Если с египтянкой такое прокатило, с Ковинич тоже пройдет, то с Рыбакиной, которая бьет не хуже, – уж вряд ли. А после Шериф у Даяны возможна как раз Елена.

Даяна, думаю, чувствует себя очень уверенно. У нее, в отличии от Марты, нет боязни проиграть поинт. Может, по Марте я и ошибаюсь, но по крайней мере тако вывод можно сделать с ее игры. Ястремская с любой соперницей выйдет и будет играть в свой теннис. С одной стороны, это плюс. Есть и минус – вариативности у Даяны нет. Но с такими, как Шериф и Ковинич, с котором украинке предстоит сыграть, этого хватает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Данка Ковинич

К сожалению, не было возможности посмотреть, как так вышло, что Данка, практически не игравшая в 2024 году из-за травмы спины, взяла и победила в двух сетах Лулу Сан – четвертьфиналистку Уимблдона-2024.

Но по статистике в принципе все ясно – у Ковинич 12 виннерсов, в то время как у Лулу – 44 анфорса за две партии. Но нельзя сказать, что Ковинич просто повезло. Все-таки 80% выигранных очков на первой подаче – это очень хорошо.

Вообще 30-летняя Данка долгое время играла в Туре на +- стабильном уровне, но ничего выдающего не демонстрировала. 0 трофеев на уровне WTA, наивысшая позиция – 46-я, а лучший результат на Grand Slam – третий раунд на Aus Open 2022 и Ролан Гаррос 2022.

У Ковинич 18 побед и 58 поражений против теннисисток из топ-50. Т.е. даже чисто по цифрам ясно, что Ястремская должна побеждать. А если учитывать факт того, что Ковинич только возобновилась после травмы спины, то Даяна – очень большой фаворит. Но фаворитка ли Даяна в борьбе с самой собой?:)

Getty Images/Global Images Ukraine. Данка Ковинич

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Данка Ковинич

Букмекеры ведут Даяну за коэффициент 1.13. Оно и понятно почему так, но и Лулу Сан шла за 1.05. А в итоге новозеландка наанфорсила и Даяна может сделать тоже самое.

Однако не верится, что Ястремская проиграет. Но вот в том, что эта победа будет разгромная – сомнения есть. Победа Ястремская + тотал больше 17.5 геймов за 1.74 выглядит хорошо.