Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Данка Ковинич. Прогноз и анонс на матч Aus Open 2025
Australian Open
15 января 2025, 18:11 | Обновлено 15 января 2025, 18:25
694
0

Даяна Ястремская – Данка Ковинич. Прогноз и анонс на матч Aus Open 2025

Поединок состоится 16 января, ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву

15 января 2025, 18:11 | Обновлено 15 января 2025, 18:25
694
0
Даяна Ястремская – Данка Ковинич. Прогноз и анонс на матч Aus Open 2025
Коллаж Sport.ua

16 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Данки Ковинич (Черногория, WTA 1289). Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Даяна Ястремская

Даяна великолепно отыграла стартовый поединок против Майяр Шериф. Ноль отданных подач – все 6 брейк-поинтов были спасены.

Правда, Майяр на быстрых кортах вовсе не опасна. Победа Ястремской была ожидаемой, но знаю Даяну – все могло пойти не так. Тем не менее, украинка ударно начала защиту прошлогоднего полуфинала.

Ястремская с Майяр не играла как-то иначе. Ситуация со стилем Даяны такая же, как и с излишними эмоциями Марты Костюк. Ястремская играла, играет и будет играть по принципу «лупить, а там будет видно». Она не откажется от этого. Единственное, что хочется увидеть от нее, так это больше точности. В том же матче с Шериф – 22 виннерса и 25 анфорсов. Если с египтянкой такое прокатило, с Ковинич тоже пройдет, то с Рыбакиной, которая бьет не хуже, – уж вряд ли. А после Шериф у Даяны возможна как раз Елена.

Даяна, думаю, чувствует себя очень уверенно. У нее, в отличии от Марты, нет боязни проиграть поинт. Может, по Марте я и ошибаюсь, но по крайней мере тако вывод можно сделать с ее игры. Ястремская с любой соперницей выйдет и будет играть в свой теннис. С одной стороны, это плюс. Есть и минус – вариативности у Даяны нет. Но с такими, как Шериф и Ковинич, с котором украинке предстоит сыграть, этого хватает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Данка Ковинич

К сожалению, не было возможности посмотреть, как так вышло, что Данка, практически не игравшая в 2024 году из-за травмы спины, взяла и победила в двух сетах Лулу Сан – четвертьфиналистку Уимблдона-2024.

Но по статистике в принципе все ясно – у Ковинич 12 виннерсов, в то время как у Лулу – 44 анфорса за две партии. Но нельзя сказать, что Ковинич просто повезло. Все-таки 80% выигранных очков на первой подаче – это очень хорошо.

Вообще 30-летняя Данка долгое время играла в Туре на +- стабильном уровне, но ничего выдающего не демонстрировала. 0 трофеев на уровне WTA, наивысшая позиция – 46-я, а лучший результат на Grand Slam – третий раунд на Aus Open 2022 и Ролан Гаррос 2022.

У Ковинич 18 побед и 58 поражений против теннисисток из топ-50. Т.е. даже чисто по цифрам ясно, что Ястремская должна побеждать. А если учитывать факт того, что Ковинич только возобновилась после травмы спины, то Даяна – очень большой фаворит. Но фаворитка ли Даяна в борьбе с самой собой?:)

Getty Images/Global Images Ukraine. Данка Ковинич

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Данка Ковинич

Букмекеры ведут Даяну за коэффициент 1.13. Оно и понятно почему так, но и Лулу Сан шла за 1.05. А в итоге новозеландка наанфорсила и Даяна может сделать тоже самое.

Однако не верится, что Ястремская проиграет. Но вот в том, что эта победа будет разгромная – сомнения есть. Победа Ястремская + тотал больше 17.5 геймов за 1.74 выглядит хорошо.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
16.01.2025 -
02:00
Данка Ковинич
Победа Ястремской + тотал 17.5 больше 1.74 Сделать ставку
По теме:
Элина Свитолина – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 16 января
Даяна Ястремская Данка Ковинич Australian Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Бокс | 15 января 2025, 08:50 0
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше

Легендарный боксер поддержал Тайсона

ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
Хоккей | 15 января 2025, 00:15 0
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров

Украинцы сохраняют хорошие шансы на повышение в классе

Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
Теннис | 15.01.2025, 12:20
Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
ВИДЕО. Эффектное исполнение свечки от Марты Костюк на матчболе
Теннис | 15.01.2025, 12:59
ВИДЕО. Эффектное исполнение свечки от Марты Костюк на матчболе
ВИДЕО. Эффектное исполнение свечки от Марты Костюк на матчболе
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
Футбол | 15.01.2025, 07:41
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
14.01.2025, 12:10 3
Бокс
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
14.01.2025, 16:27 5
Футбол
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
14.01.2025, 04:00 3
Футбол
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
13.01.2025, 21:21 2
Футбол
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 14
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
15.01.2025, 07:49 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем