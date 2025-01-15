Даяна Ястремская – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Данки Ковинич (Черногория, WTA 1289). Поединок состоится 1-м запуском на корте №13. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м круге сыграет либо против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 7), либо против Ивы Якшич (США, WTA 191).

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