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  4. Даяна Ястремская – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
15 января 2025, 16:56 |
284
0

Даяна Ястремская – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч 2-го раунда Australian Open 2025 16 января в 02:00 по Киеву

15 января 2025, 16:56 |
284
0
Даяна Ястремская – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

16 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Данки Ковинич (Черногория, WTA 1289). Поединок состоится 1-м запуском на корте №13. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м круге сыграет либо против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 7), либо против Ивы Якшич (США, WTA 191).

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Даяна Ястремская Данка Ковинич Australian Open 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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