Проблема в допинге? Мудрик удален из режима карьеры в EA Sports FC25

Футбольный симулятор EA Sports FC25 выпустил новое обновление, в котором некоторые игроки были удалены из режима карьеры.

Сообщается, что вингер «Челси» Михаил Мудрик, полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо, а также другие футболисты теперь недоступны. 23-летний украинец и 26-летний испанец были удалены из режима карьеры, однако карточки этих игроков доступны в Ultimate Team.

Михаил Мудрик был отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Лондонский «Челси» решил не ждать окончания разбирательств в деле и планирует найти замену на трансферном рынке.

Дани Ольмо мог не сыграть за «Барселону» в следующих матчах испанской Ла Лиги из-за запрета на регистрацию, однако Высший спортивный совет позволил каталонскому клубу зарегистрировать футболиста.

Removed Players from #FC25 ❌



🇪🇸 Dani Olmo, 🇺🇦 Mykhailo Mudryk, 🇧🇷 Oscar, and more have been removed from the game! 🥲 pic.twitter.com/Jk486IMwQq