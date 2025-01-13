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  4. Проблема в допинге? Мудрик удален из режима карьеры в EA Sports FC25
Англия
13 января 2025, 19:50 |
468
0

Проблема в допинге? Мудрик удален из режима карьеры в EA Sports FC25

В футбольном симуляторе недоступны некоторые игроки в режиме карьеры

13 января 2025, 19:50 |
468
0
Проблема в допинге? Мудрик удален из режима карьеры в EA Sports FC25
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футбольный симулятор EA Sports FC25 выпустил новое обновление, в котором некоторые игроки были удалены из режима карьеры.

Сообщается, что вингер «Челси» Михаил Мудрик, полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо, а также другие футболисты теперь недоступны. 23-летний украинец и 26-летний испанец были удалены из режима карьеры, однако карточки этих игроков доступны в Ultimate Team.

Михаил Мудрик был отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Лондонский «Челси» решил не ждать окончания разбирательств в деле и планирует найти замену на трансферном рынке.

Дани Ольмо мог не сыграть за «Барселону» в следующих матчах испанской Ла Лиги из-за запрета на регистрацию, однако Высший спортивный совет позволил каталонскому клубу зарегистрировать футболиста.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси чемпионат Испании по футболу Ла Лига Дани Ольмо Михаил Мудрик EA Sports FC
Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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