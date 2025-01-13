Проблема в допинге? Мудрик удален из режима карьеры в EA Sports FC25
В футбольном симуляторе недоступны некоторые игроки в режиме карьеры
Футбольный симулятор EA Sports FC25 выпустил новое обновление, в котором некоторые игроки были удалены из режима карьеры.
Сообщается, что вингер «Челси» Михаил Мудрик, полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо, а также другие футболисты теперь недоступны. 23-летний украинец и 26-летний испанец были удалены из режима карьеры, однако карточки этих игроков доступны в Ultimate Team.
Михаил Мудрик был отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Лондонский «Челси» решил не ждать окончания разбирательств в деле и планирует найти замену на трансферном рынке.
Дани Ольмо мог не сыграть за «Барселону» в следующих матчах испанской Ла Лиги из-за запрета на регистрацию, однако Высший спортивный совет позволил каталонскому клубу зарегистрировать футболиста.
Removed Players from #FC25 ❌— Career Mode Tracker (@cmtrackernet) January 10, 2025
🇪🇸 Dani Olmo, 🇺🇦 Mykhailo Mudryk, 🇧🇷 Oscar, and more have been removed from the game! 🥲 pic.twitter.com/Jk486IMwQq
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