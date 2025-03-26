ВИДЕО. Для Хусанова подготовили крутой подарок. Ман Сити в восторге

Фанат «Манчестер Сити» создал портрет Абдукодира Хусанова из кубиков Рубика и официальный клубный аккаунт в X поделился этим творением.

Популярность 21-летнего центрального защитника из Узбекистана растет.

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Он только в зимнее трансферное окно присоединился к «Сити», но уже стал лучшим игроком клуба в феврале, набрав наибольшее количество голосов в истории.

Также во время матчей за сборную Абдукодиру подарили «Гелендваген».