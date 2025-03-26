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26 марта 2025, 23:58 |
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ВИДЕО. Для Хусанова подготовили крутой подарок. Ман Сити в восторге

Абдукодир Хусанов уже полюбился фанатам английского топ-клуба

26 марта 2025, 23:58 |
260
0
ВИДЕО. Для Хусанова подготовили крутой подарок. Ман Сити в восторге
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Фанат «Манчестер Сити» создал портрет Абдукодира Хусанова из кубиков Рубика и официальный клубный аккаунт в X поделился этим творением.

Популярность 21-летнего центрального защитника из Узбекистана растет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он только в зимнее трансферное окно присоединился к «Сити», но уже стал лучшим игроком клуба в феврале, набрав наибольшее количество голосов в истории.

Также во время матчей за сборную Абдукодиру подарили «Гелендваген».

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Абдукодир Хусанов видео lifestyle Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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